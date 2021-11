Egy délutánra mindenki indiánná válhatott, aki ellátogatott a Vértes Agórája családi napjára szombaton. A rendezvényt egyebek mellett kvízjáték és jelmezverseny is színesítette.

– Választottunk nevet is, Kati néni! Én vagyok Ülő Puska, a tesóm meg Táncoló Tavasz! – magyarázta büszkén egy ötévesforma kislány, amikor nagymamájuk ismerősével találkoztak a ruhatárnál. A két ifjú indián aztán hamarosan eltűnt a forgatagban, hogy indián maskarát készíttessen magának.

A létesítményben készséges önkéntesek várták a fiatalokat, akik pillanatok alatt indiánokká válhattak, köszönhetően a szervezők ügyességének és a régi korok Amerikáját idéző tolldíszeknek. Kézügyességüket is tesztelhették a gyermekek, többféle módon: rajzolhattak és ragaszthattak indián témában, de „tomahawkot” is dobálhattak.

Utóbbi rendhagyó mutatvány volt, ugyanis a lurkóknak nem a festett egészalakos indiánfigurát kellett eltalálniuk – ez nem ért pontot –, hanem közvetlenül mellé kellett célozniuk.

– Gyere csak, próbáld ki bátran! – csalogatta az egyik szervező az indiánok tán legifjabbikát. A kissrác nem is vallott szégyent: noha elsőre alaposan mellédobott, másodjára pedig az indiánt trafálta telibe, harmadszorra a maximális 5 pontot sikerült elérnie, így nagy mosollyal az arcán téblábolt tovább. Üde színfoltja volt a délutánnak, amikor egy nagymama próbálta ki a tomahawkhajigálást, az unoka pedig példát vehetett róla, a harmadik dobásra belejött az éltes hölgy is.

Kicsit odébb gőzerővel készültek az indián sátrak, vagyis a tipik, amiket a fiatalok festhettek kényük-kedvük szerint. Amikor elkészültek, be is ülhettek, a békepipa elszívását azonban több okból is hanyagolniuk kellett…

Az Agora emeleti részén az indiános maskarák is készültek, de ismereteket is magukba szívhattak a látogatók, ugyanis kiállítás is nyílt a rézbőrűek életmódjáról, öltözködéséről, valamint indiánokról szóló könyveket is lehetett lapozgatni. E sorok írójának is felrémlett az ifjúkora, amikor is James Fenimore Cooper több száz oldalas Nagy indiánkönyvén rágta magán végig úgy tízéves korában – majd később még néhányszor.

A délután csúcspontja ugyanakkor a jelmezverseny volt, néhány szülő nem biztos, hogy ráismert csemetéjére. Egy szó, mint száz: aki a tatabányai indiánok ideiglenes otthonába ellátogatott, jól szórakozhatott – még ha bölénysülttel nem is csillapíthatta éhségét…