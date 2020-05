Szijjártó Péter: nem csúszik a BMW-gyár építése, pénteken Debrecenben tárgyalunk

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter szerint Magyarország csak megfelelő minőségű védőeszközt vásárol, a leendő BMW-gyár vezetésével pedig pénteken tárgyalnak.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztert komáromi látogatásakor nem csupán az épülő Duna-hídról vagy a határzár miatt kettészakított családok sorsáról, jövőjéről kérdeztük, hanem gazdasági, külpolitikai témákban is.

– Megköszönte, hogy Richard Sulík európai parlamenti képviselőként nem támogatta a Magyarországgal szembeni kritikát, amelyet az Európa Tanács főtitkára fogalmazott meg a magyar koronavírus-törvény miatt. Ugyanakkor az egyik vezető portál arról írt hétfőn, hogy háborúzik az északi országokkal, mert behívatta a nagyköveteiket. Akkor ez most egy diplomáciai háború?

– A nagykövetek behívása messze áll a diplomáciai háborútól. Ez egy megszokott eszköz akkor, amikor egy országot bírálnak. Egyrészt így nem beszélhetnek egy ezeréves államról, másrészt ha hazugságokat terjesztenek rólunk, akkor az ellen fel kell lépni. Az elmúlt években politikai motivációjú támadássorozat indult ellenünk, folyamatosan a demokrácia leépítésével, diktatúra kiépítésével, a járványhelyzetben korlátlan hatalom megszilárdításával vádolnak. Ha azt állítják rólunk, hogy nincs parlamentáris demokrácia, miközben hetente ülésezik a parlament, akkor ilyenkor a nagykövetek behívása megszokott megoldás a tények tisztázására. Nem azért hívjuk be őket, hogy elmagyarázzuk, hogy az ő országaikban mit kellene nekik tenniük, az az ő dolguk. Ez meg a miénk és nem az északi országok külügyminisztereié.

– Bírálatokért nem kell messze menni, hiszen itthon is vannak slágertémák. Például a debreceni BMW-beruházás kapcsán szó volt már az egész elmaradásáról, jelentős csúszásról. Mi az igazság?

– A BMW-gyár építése folyamatosan zajlik. Pénteken jön Debrecenbe a leendő BMW-gyár vezetése, akikkel a menetrend pontosítása következik. Ami biztos, hogy a gyár építésének kezdete nem változik. Hogy miként alakul az autógyártás világpiaci helyzete, azt persze nem tudhatjuk. Ez a termelés elkezdésében okozhat néhány hónapos csúszást, de ezt a BMW vezetése dönti majd el.

– Rendszeresen beszámolt az elmúlt időszakban arról, hogy hány repülővel mennyi védőfelszerelés, maszk és lélegeztetőgép érkezett Kínából az országba. A bírálók szerint nincs elég semmiből, ráadásul egy részük silány minőségű. Mindenből van elég megfelelő minőségben?

– Több, mint százmillió maszkot, másfélmillió tesztet, mintegy hatvanmillió védőfelszerelést, és több, mint ezer lélegeztetőgépet importáltunk eddig. Olyan szerződésünk van, amelynek köszönhetően továbbra is folyamatosan érkeznek eszközök Kínából a légihídon. Fontos, hogy csak olyan eszközt veszünk meg, amelyeknek az európai szabvány szerinti hitelesítése megtörtént.

– Külügyminiszterként nagy rálátása lehet arra, hogy szerte a világban mit gondolnak a járványhelyzet lecsengéséről. Mit tart a legvalószínűbb forgatókönyvnek a vakcina megtalálásáig? Mikor „nyithatnak” a határok?

– Felelőtlen lennék, ha konkrét dátumokat mondanék. Eddig biztató, hogy ellaposítottuk a járványgörbét, a fertőzöttek száma nem nőtt ugrásszerűen. Azt viszont senki nem tudja megmondani, hogy mi történne a korlátozó intézkedések feloldása után. Meg kell néznünk, hogy azokban az országokban mi történik, ahol lazítanak az intézkedéseken és a tapasztalatok alapján cselekedni.

– Lesz idén nyaralás?

– Mindenkit érdekel, hogy mi lesz iskolával és hogy mehetünk-e nyaralni. Engem is érdekel és én is tervezném, ha a jövőbe látnék. De nem tartunk ott, hogy lássam előre, mi történik akár csak egy hónap múlva is.

– Számos vezetővel találkozik szerte a világban, folyamatosan tárgyal. Mikor visel maszkot és mikor nem? Egyáltalán van erre most valamiféle diplomáciai protokoll?

– Én a kötelező előírásokhoz tartom magam és ott viselek maszkot, ahol az elő van írva. Ahol viszont nem kell, ott nem veszem fel. Minden tárgyalás után kezet mosok és fertőtlenítek. A maszkot boltban hordom, amikor a fiúkkal vonatozni megyünk, szintén felveszem. Hétfőn Szlovákiában is rajtam volt, hiszen ott közterületeken kötelező, bár a kültéri sajtótájékoztatón levettem. Az egyik szlovák kereskedelmi televízió riportere meg is kérdezte, hogy miért nem volt rajtam maszk. Azt válaszoltam neki, hogy azért, hogy hallják, amit mondok.