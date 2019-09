Szijjártó Péter Cziborról és érzelmekről is beszélt Komáromban

A Czibor Zoltán-emlékév fővédnökeként járt a Duna-parti városban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A labdarúgásról, Komárom fejlődéséről és az új Duna-hídról is beszélgettünk vele.

– Miért érzi ennyire szívügyének a Czibor-emlékévet, hogy a fővédnökséget és az eseménysorozat megnyitását is elvállalta?

– A világpolitikában minden ország híres valamiről, ami pozitív érzéseket kelt. Ahogy járom a világot politikusként, azt tapasztalom, hogy a Hungary név hallatán még mindig Puskás és az Aranycsapat jut az eszébe mindenkinek. De a futball csapatjáték és az akkori válogatottunk minden játékosa világklasszis volt. Ezért időről időre ki kell fejeznünk tiszteletünket irántuk. Czibor Zoltán annak idején a világ legjobb balszélsője volt, nem véletlenül választották a svájci vébé után a posztja legjobbjának. Hazánknak ilyen dicsőséget szerző sportolók megérdemlik azt, hogy méltóképpen emlékezzünk rájuk akár egy ilyen emlékévvel is.

– Évekkel ezelőtt nyilatkozta, hogy a nagyszüleinél töltött nyarakon a mostani Czibor-sporttelepen rúgta a labdát. Miként látja az akkori és a mostani Komáromot?

– Sok nyarat töltöttem el az akkori komáromi sportpályán, bár akkor még nem Czibor sporttelepnek hívták. Szerencsére az akkori salakos pálya helyett műfüves van, így a gyerekek sokkal jobb körülmények közt focizhatnak. De egyéb szempontból sem lehet összehasonlítani az akkori, de még a tíz évvel ezelőtti Komáromot sem a maival, ami a városvezetést dicséri. Szerves fejlődés zajlik, elég csak összehasonlítani az erőd akkori és mostani állapotát. A város megtanult élni kedvező földrajzi fekvésével, nagy nemzetközi vállalatok telepednek le itt. Ma a világgazdaság motorja a kelet és ezért fontos, hogy nagy távol-keleti cégek jönnek ide.

– Érdekes kettősség, hogy az ipari parkok bővülése munkahelyteremtéssel és adóbevétel növekedésével jár, ám sokan inkább csak azt érzékelik, hogy magasak az albérletárak, egyre több a koreai étterem és egy másfajta kultúra jelenik meg. Miként lehet eloszlatni a félelmeket és kiemelni a beruházások előnyeit?

– Minden fejlődésnek szakaszai vannak. Ugyanezek a kétségek voltak Győrben, amikor az Audi a világ legnagyobb autógyártójaként megjelent ott. Az elején sok volt a német vendégmunkás, ami feszültséget is okozott. Aztán betanították a hazai szakember gárdát, a városban nagy beruházások kezdődtek a több adóbevételnek köszönhetően, és ma már senki nem panaszkodik. Ennek a folyamatnak az elején vagyunk Komáromban.

– Az egyik országos viszonylatban is fontos beruházás itt zajlik éppen, épül az új Duna-híd. Minden a tervek és a határidő szerint halad?

– A terveknek megfelelően épül a híd mind a szlovák, mind a magyar oldalon. Ez is egy fontos problémát old meg, hiszen gyerekkoromban még a nagypapámmal a város közepén néztem a kilométeres kamion sorokat, amelyek az új híddal tehermentesítik a város belső útvonalait. Gazdasági szempontból is fontos fejlesztés ez, hiszen biztosítja az északi irányú teherforgalmat. Ráadásul egy új korszak jelképe az elmúlt időszakban nem mindig felhőtlen szlovák-magyar viszonyban. Néhány éve úgy döntöttünk, hogy ellenségeskedés helyett hidakat építünk átvitt értelemben is. Ezek jelenthetik a jövőbeni közös sikerek reményét.

– Ha már a szlovák-magyar határon vagyunk, itt is kihagyhatatlan egy sportkérdés. Mit vár a jövő hétfői sorsdöntő Eb-selejtezőtől?

– A nyolcéves fiamnak feltettem a kérdést a minap, hogy kijutunk-e az Európa-bajnokságra. Azt válaszolta, hogy nézz rá a tabellára, elsők vagyunk. Na, ez a pozitív szemlélet általában hiányzik a magyar futballszurkolóból az elmúlt időszak csalódásai miatt. Pedig értékelni kellene, hogy most a szlovákok jönnek a csoportelsőhöz. Lehet, hogy túl optimista vagyok, de nem tudom elképzelni, hogy abban a csodálatos hangulatban ne győzzünk. Nagyon szeretném átélni jövőre a hazai új Puskás-stadionban azt az élményt, amit a 2016-os Eb-n már megtapasztalhatott az ország. Akkor látszott, hogy milyen felszabadító közösségi élmény egy futballsiker. Ezt még azok is kénytelenek belátni, akik naponta felszólalnak a futballfejlesztések ellen.

–Nem közvetlenül megyei vagy hazánkat érintő téma, de az egész világ számára fontos a brazíliai esőerdők ügye. Naponta hallani egymásnak is ellentmondó véleményeket a tűzesetek súlyosságáról. Ön hogy látja?

– Vitathatatlan a klímaváltozás ténye, hiszen a saját bőrünkön tapasztaljuk. Ugyanakkor fontos a higgadt, objektív helyzetfelmérés. A brazíliai őserdők kapcsán is túl sok az emocionális megközelítés. Ésszerű, vállalható döntéseket kell hozni. Például Magyarországon 2030-ra 90 százalékra visszük fel a széndioxid-semleges kibocsátás arányát az atomerőműnek és a napenergia-beruházások támogatásának köszönhetően. Tehát a lényeg az, hogy a környezetvédelemnek és a versenyképességnek a kárára sem szabad emocionális döntéseket hozni.

– Az uniós választások után izgalmas időszak zajlik az európai politikában. Milyenek most Magyarország pozíciói?

– Magyarország tekintélye nőtt az elmúlt időszakban. Azt még a velünk nem szimpatizálók is elismerik, hogy a legstabilabb politikai hátországgal rendelkező kormány Európában Magyarországon van. Az uniós választás eredménye azt jelenti, hogy a választók arra adtak felhatalmazást, hogy folytassuk azt a politikát, ami az ország biztonságát, gazdasági fejlődését segíti. Éles viták továbbra is lesznek, hiszen vannak bevándorláspárti kormányok, de mi kitartunk az eddigi politikánk mellett. További nehézséget okozhat a világgazdaság lassulása, ami ciklikusan bekövetkezik, szinte önbeteljesítő módon. Ezért a beruházásokért való küzdelem még nagyobb lesz.

– Egy válsághelyzet mindig növeli az amúgy is meglévő különbségeket az országok teljesítőképessége között. Nem vetülhet fel a kétsebességes Európa rémképe egy ilyen helyzetben?

– Ez azért nem történhet meg, mert a közép-európai országok jóval dinamikusabb növekedést produkálnak, mint a nyugat-európaiak. Nem túlzás azt mondani, hogy a régiónk Európa növekedési motorjává vált. A legutóbbi negyedévben az öt leggyorsabban fejlődő európai ország közül négy közép-európai volt. Utóbbi országok kormányai elég bátrak voltak a politikai kockázatokkal járó strukturális változtatásokhoz egy hosszabb távú cél érdekében. Mi a gazdaságvédelmi akciótervet is azért vittük végig, hogy a világgazdasági lassulásból fakadó kockázatokat minimalizáljuk.