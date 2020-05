Szijjártó Péter a magyar-szlovák együttműködést méltatta Észak-Komáromban

Magyarország és Szlovákia együttműködése az elmúlt évben sikertörténetek sorozatává vált – emelte ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Richard Sulík szlovák miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel tartott közös, a Facebookon közvetített sajtótájékoztatóján, Észak-Komáromban.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarországnak Szlovákia a 3. legfontosabb kereskedelmi partnere, a 2. legfontosabb exportpiac, a magyar tőkekifektetések 3. legfontosabb célpontja. Hozzátette: minden politikai feltétel adott ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon. A két ország között annyi összeköttetés lesz a következő években, ahány korábban nem volt.

Mint kifejtette: augusztusban átadják a 600 méter hosszú új komáromi hidat. A készülő Duna-hidat meg is tekintette egyébként Richard Sulík szlovák miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel. A magyar miniszter kitért arra is, hogy 2022-ig átadnak hat új átkelőhelyet, ezek közül 3 Ipoly-hidat. Továbbá 2022-re elérik, hogy Miskolcról Kassáig végig gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni. Megállapodtak abban is, hogy 2020 végéig két ponton összekötik a két ország villamosenergia-hálózatát.

Elhárult az akadály az elől is, hogy a magyar-szlovák gázvezetékrendszereket összekötő interkonnektoron Magyarország irányából Szlovákia irányába a kapacitást 3-szorosára növeljék meg. Így 2024-től Magyarország felől Szlovákiába évente több mint 5 milliárd köbméternyi gázt tudnak szállítani. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Magyarország, a Gazprommal való megállapodása alapján, a Török Áramlatból több milliárd köbméter gázt tud vásárolni. Az ezzel összefüggő kérdésre válaszolva a miniszter elmondta: a magyar-szlovák gázvezetékrendszer összekötéséhez kapcsolódó magyarországi beruházás 43 milliárd forintba fog kerülni, ennek pénzügyi fedezete biztosított.

Szijjártó Péter kiemelte: korábban soha ennyi közúti közlekedési összeköttetés, soha ilyen szoros energetikai összeköttetés nem volt a két ország között. Hozzátette: minden adott ahhoz, hogy továbbra is kölcsönösen előnyös, a kölcsönös tiszteletre alapuló kapcsolat legyen a két ország között. Ez jó Szlovákiának, Magyarországnak és a felvidéki magyaroknak is.

Kitért arra is, hogy a világjárvány alatt is példamutató volt az együttműködés a két ország között, kölcsönös segítették állampolgáraik hazatérését, megállapodtak abban, hogy a határ 30 kilométeres sávjában élő magyar és szlovák munkavállalóknak 11 határátkelőt biztosítanak, 10 helyen a teherforgalom is áthaladhat.

Szijjártó Péter szólt arról is, hogy amikor Magyarország ellen az Európai Parlamentben támadás indult, Richard Sulík európai parlamenti képviselőként ezt nem támogatta. Ezért a kormány és minden magyar ember köszönetét fejezte ki a miniszternek – mondta Szijjártó Péter. Richard Sulík kérdésre a diverzifikáció fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint elmondta, eddig csak kelet felől érkezett a gáz Szlovákiába, ezért fontos, hogy már délről is történik.