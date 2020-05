Szijjártó Péter: a járvány miatt szétszakított családok helyzetének könnyítése napirenden van

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter hétfői komáromi látogatásán a 24 Órának és a Kemma.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy napirenden van a járványhelyzetben szétszakadt felvidéki családokra vonatkozó határátkelési szabályok felülvizsgálata.

Augusztusban átadják a 600 méter hosszú új komáromi hidat. Többek között erről is szó esett Szijjártó Péter komáromi látogatásán hétfőn. A külgazdasági- és külügyminiszter Richard Sulík szlovák miniszterelnök-helyettessel is találkozott. Szijjártó Péter a 24 Órának és a Kemma.hu-nak adott interjújában többek között beszélt a két ország közötti újabb közúti közlekedési- és energetikai összeköttetésekről, s hogy napirenden van a járványhelyzetben szétszakadt felvidéki családokra vonatkozó határátkelési szabályok felülvizsgálata.

– Jelképes, hogy a komáromi új Duna-hídon találkoztak Richard Sulík szlovák miniszterelnök-helyettessel. Most már biztosan kijelenthető, hogy augusztus 20-án átadják a hidat a forgalomnak?

– Az utolsó aszfaltréteg kerül az új hídra, így biztosan átadható lesz augusztusban. De jó hír az is, hogy 2022-ig átadunk hat új átkelőhelyet, ezek közül három Ipoly-hidat. A legközelebbi helyszín Komáromhoz a neszmélyi kompátkelő lesz. Hozzá kell tenni, hogy 2022-re elérjük, hogy Miskolcról Kassáig végig gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni.

Új Duna-híd Új Duna-híd terepszemle Richard Sulik szlovák miniszterelnök-helyettessel, gazdasági miniszterrel: átadás legkésőbb augusztusban! Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. május 11., hétfő

– Örömhír ez a sok átkelési pont, ám jelenleg sok családot szétválaszt a járványhelyzet. Nemrég petíciót is írtak a felvidékiek azért, hogy ne kelljen két hétre karanténba vonulniuk, ha családlátogatásra mennek. Miért nem lehet az esetükben olyan szabályt hozni, mint a határmenti munkavállalóknál?

– Minden határszabály mögött az emberi élet védelme a fő szempont. Utána jönnek a gazdasági szempontok, ezért vezettük be a munkavállalási célzatú ingázás lehetőségét. A következő lépés a szétszakított családok helyzetének könnyítése lesz. Figyeljük a járványhelyzet alakulását a két országban és ha egy könnyítés nem kockázatos, akkor meg fogjuk lépni. Erről is folyamatos az egyeztetés, remélem, minél hamarabb megléphetjük.

– Miről egyeztettek még hétfőn Richard Sulik szlovák gazdasági miniszterrel?

– A múlt héten sikerült megállapodni arról, hogy a magyar-szlovák gázvezetékrendszereket összekötő interkonnektoron Magyarország irányából Szlovákia irányába a kapacitást háromszorosára növeljük. Így 2024-től Magyarország felől Szlovákiába évente több mint 5 milliárd köbméternyi gázt tudunk szállítani. A magyar-szlovák gázvezetékrendszer összekötéséhez kapcsolódó hazai beruházás 43 milliárd forintba kerül. Megállapodtunk abban is, hogy decemberig két ponton összekötjük a két ország villamosenergia-hálózatát, így Gönyünél és Sajóivánkánál zajlik az építkezés, hogy ez is megvalósuljon az év végére.

Komárom, nosztalgia Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. május 11., hétfő

További részletek a 24 Óra május 12-i számában.