Szigorú ellenőrzés a megyei kondiparkokban: több eszköz használatát is betiltották

Egyre több településen találhatók kondiparkok, szabadtéri fitneszeszközök, ahol a lakosok kielégíthetik mozgásigényüket. Mivel speciális eszközökről van szó, így a helyszíneken rendre találkozhatunk tájékoztató táblákkal, amelyekről leolvashatjuk, hogy pontosan mit és hogyan lehet használni. Persze kivételek azért vannak.

Egy törvénymódosítás értelmében a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe került a kondiparkok és vasalt utak ellenőrzésére, a szakemberek pedig idén tavasszal szemlét is tartottak. Megtudtuk, több mint 500 helyszínen jártak, az ellenőrzött eszközök több mint kétharmada nem felelt meg maradéktalanul az üzemeltetési előírásoknak. Közülük ideiglenesen ezernek tiltották meg a használatát.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinetje megkeresésünkre közölte: a hivatal munkatársai az egész megyében számos helyszínen ellenőrizték a szabadtéri sport­eszközöket, és valamennyi ellenőrzés alkalmával tapasztaltak hiányosságot. Az ITM tájékoztatása szerint 28 megyei helyszínen jártak és Esztergomban, Oroszlányban és Tatabányán összesen három eszköz használatát tiltották meg ideiglenesen, mert nem volt érvényes megfelelőségi tanúsítványuk. Anélkül ugyanis nem lehet megállítani, hogy valóban megfelelnek-e a követelményeknek és hogy biztonságos-e a használatuk.

Azokban az esetekben ahol ilyen hiányosság merült fel, ott az üzemeltetők értesítést kaptak, hogy intézkedjenek az eszközök használatának megakadályozásáról. Az üzemeltetők minden esetben együttműködtek a kormányhivatallal, kezdeményezték az előírt vizsgálatok elvégzését, valamint a szükséges korlátozó intézkedéseket megtették. A javításokról gondoskodnak, amelyeket természetesen nyomon követ a kormányhivatal.

A kabinet beszámolt arról is, hogy ahol lehetett, ott az üzemeltetők az ellenőrzés ideje alatt a szakügyintézők jelenlétében javították, pótolták a hiányosságot, így csak ott indítottak hivatali eljárást az üzemeltetőkkel szemben, ahol ezt nem lehetett elvégezni.

Rendben van a mászóösvény

A minisztérium kommunikációs főosztályától azt is megtudtuk, hogy a kondiparkok mellett idén tavasszal a mászóösvényeket is ellenőrizték az országban. A fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztatása szerint jelenleg négy ilyen helyszín található, ezek közül csak az egyiknél találtak, kisebb kaliberű, adminisztrációs jellegű hiányosságot. Ugyanakkor közölték: a Cuha-völgyi, a cseszneki és a sárospataki via ferrata úton kívül a tatabányainál sem merült fel biztonságot érintő hiba. Utóbbi kapcsán kitértek arra is, hogy az ellenőrzés alkalmával mindent rendben találtak, a táblák az előírásoknak megfelelően kint vannak és a hely rendelkezik a használat biztonságát igazoló dokumentummal is.