Szigorítanak a tatabányai ipari parkban is, megelőzendő a vírust

Továbbra sincs koronavírus-fertőzött megyénkben. Az oktatási intézményekben fokozottan figyelnek a tisztaságra, a buszokat fertőtlenítik. A rendkívüli jogrend és vészhelyzet kihirdetése óta az önkormányzatok, intézmények egymás után mondták le a programokat.

Március 12-én Oroszlányban is bejelentették, hogy a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a városban is elmarad a március 15-i városi megemlékezés a ’48-as ligetben. A megyében számos településen döntöttek már erről korábban. A csütörötki nap folyamán a Szent Borbála kórház is kommunikált változásokról, és a város önkormányzata is egyeztetett a vírusfertőzés elleni védekezésről.

Sem Tatabányán, sem a Szent Borbála Kórházban nem diagnosztizáltak koronavírussal fertőzött beteget, nincs a dolgozóik között fertőzött – olvasható a kórház közösségi oldalán. Megalakították a Korona-teamet, amelynek vezetője dr. Csajági Sára orvosigazgató-helyettes.

Csökkenteni szeretnék a járóbeteg-forgalmat, ezért bevezetik a telefonos konzultáció lehetőségét azoknál a gondozott betegeknél, akik receptfelírás miatt keresik fel orvosukat. Szorgalmazzák az E-Recept-rendszert. Folyamatosan biztosítják a krónikus daganatos betegek kezelését. Március 13-tól a kórház áttér az akut ellátásra. Minden tervezett és halasztható, a betegek biztonságát nem veszélyeztető beavatkozást későbbre ütemeznek. Az előforduló fertőzött betegek ellátása érdekében tervezik, hogy kiürítik a C-épületet, ahol a lélegeztetésre szorulók számára biztosítani tudják a szükséges orvostechnológiai hátteret. A látogatási tilalom továbbra is érvényben marad.

Az ipari park is lépett

Hőmérsékletmérés a belépésnél, a külföldről beérkező kamionok fülkéjének fertőtlenítése, otthoni munka elrendelése – csak néhány az ipari parkban működő cégek intézkedéseiből, amelyekről már hírt adtunk. A vállalatok igazgatóival, HR-vezetőivel találkozott és egyeztetett csütörtökön a megyeszékhelyen Szücsné Posztovics Ilona polgármester is.

A közösségi közlekedés során egyszerre több társaság munkavállalója is utazik ugyanazon az autóbuszon, ezért a menetrend szerint közlekedő járműveket rendszeresen, naponta többször is takarítják, éjszakánként fertőtlenítik. Minden ajtón fel- és le lehet szállni, az autóbusz-vezetők maszkot és kézfertőtlenítőt kaptak, átmenetileg tőlük közvetlenül most nem lehet buszjegyet vásárolni. Az ipari területekre több cég közvetlenül rendeli meg az utaztatást vállalkozóktól, így nekik is felelősségük van járműveik fertőtlenítésében.

Elhangzott: van olyan társaság, amely kötelezővé tette a maszk viselését, de az egyik cég március 13-ától 16-áig bezárja a gyárát és átalakítja a tereket annak érdekében, hogy az érkező és távozó műszak dolgozói ne érintkezzenek egymással, s az épületek közötti közvetlen átjárást is megszünteti.

Az óvodákban sem lesznek nyílt napok

A tatabányai nevelési intézmények vezetőivel is egyeztetett Tatabánya polgármestere. Szücsné Posztovics Ilona az óvodák és bölcsődék esetében a fokozott tisztaságról, a belterek, berendezési tárgyak fertőtlenítésének fontosságáról beszélt.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a külföldről hazatért munkavállalók esetében kötelezően két hét szabadságot írnak ki. Bármely külföldi országból érkezik haza a kolléga, kötelezően otthon kell maradnia a munkatársai és a gyermekek egészségének érdekében.

Az intézményvezetők a beiratkozási időszakot megelőző nyílt napokat lemondták. A Tatabányai Televízió bemutatkozó kisfilmeket forgat majd, s ezeket elhelyezik a városi és intézményi online felületeken.

Elmaradó programok

A Vértes Agorája közleményben számolt be arról, hogy az Agora és valamennyi településrészi művelődési ház (Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon, József Attila Művelődési Ház, NépmesePont, Széchenyi István Művelődési Ház) előzetesen meghirdetett programjait április 15-éig lemondják, újakat nem szerveznek.

Az érintett rendezvényekre megvásárolt belépőjegyeket a vásárlás helyén április 30-áig lehet visszaváltani. Az interneten vásárolt jegyeik összegét automatikusan visszautalják. Elmarad a Tavaszi Fesztivál és a színházi MostFeszt minden programja, illetve a nagyszínházi előadások, viszont az intézmények nyitvatartása egyelőre változatlan marad.

A házi segítségnyújtás, az egyedülálló szépkorúak ellátása továbbra is zavartalanul működik, de az idősek napközi otthonába járók részére felajánlják az étkezés otthoni biztosítását.

Ahogy megírtuk: a Jászai Mari Színház, Népházban megrendezendő valamennyi nagyszínpadi produkció további intézkedésig elmarad. A március 31-ig a műsorban szereplő nagyszínpadi előadásokra váltott jegyeket a nézők a jegypénztárban és a színház szervezésén visszaválthatják vagy későbbi időpontra cserélhetik. A József Attila Megyei és Városi Könyvtár sem tartja meg közösségi rendezvényeit március 13-ától.