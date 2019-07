A dadi főzőkonyha cápharacsa filéje a gyerekek kedvence, de készül ott más finomság is

Mintegy 220 adag étel készül naponta a faluban, ami elsősorban az óvodai és az iskolai étkezdékbe kerül, másodsorban pedig a szociális otthonok asztalaira – mondta Finta Anita, aki 2012 óta üzemelteti a főzőkonyhát és felel a dadi közétkeztetésért. Hozzátette: a családi vállalkozás évről évre jobban teljesített és működtetése olyan hatalmas mennyiségű adminisztratív munkát követelt tőle, amit egymaga alig győzött.

Elkélt a segítség, ami mellett bővíteni tudta a jól működő Fő utcai vállalkozást és Bokodon „megnyitott” az újabb konyha. Így a fent említett mennyiség összesen 550 adag lett, amit két szakács és néhány konyhalány tökéletesít. A kibővített szolgáltatással pedig lefedik az oroszlányi járás egy részét és Bokodra, Dadra valamint Kömlődre „főznek”.

Mint megtudtuk, Anita különösen büszke arra, hogy hétről hétre megújult menüvel dolgozik, és sikerül mindig valami újabb ízt becsempésznie a hétköznapokba. Például így volt ez a cápaharcsa filével, közismertebb néven a pangasius-szal, amit rántva előszeretettel fogyasztanak a gyermekek. Kedvenc még az aranygaluska vaníliasodóval és a túrós bukta, ám a hamburger és a gyros is nagyon kelendő manapság.

Anita ezeket a kívánságokat éppúgy figyelembe veszi, akár a közétkeztetésre vonatkozó szabályokat, amikor leül és nekilát étlapot szerkeszteni. Egyebek mellett figyel arra, hogy hetente egy alkalommal tészta, kétszer főzelék kerül a étlapra, majd a tányérokba, több alkalommal pedig teljes kiőrlésű alapanyagokból készült ételek. Mint megtudtuk, a hozzávalók nagy részét helyi őstermelőktől vásárolják, ezzel is figyelve a mennyiség mellett a minőségre.

Legutóbb egy nagyobb lakodalom násznépének készültek némi harapnivalóval, akik Bokodon ünnepeltek a vadászházban. Szeptemberben következik egy esküvő Szákszenden, de ballagások és születésnapok meghívottjait is szívesen kínálják egyik fő specialitásukkal, az aszalt szilvával töltött csirkemellel vagy a sült tarjával.

Gőzerővel és hidegtálakkal készülnek augusztus 10-re, a Bokodi Teremkerékpár Világ Kupára, amelyre cseh, ukrán, és kínai vendégeket is várnak. Ugyan a rendezvénynaptár gyakran tartogat valamilyen feladatot, Anita igyekszik nagy gondot fordítani időbeosztására és úgy alakítani életvitelét, hogy a szabad hétvégék mellett jusson idő például nyaralásra is.

Őszre elkészülhet a konyha

Négy évvel ezelőtt kisebb felújítás történt a konyhán az önkormányzat segítségével. Azóta kiderült, hogy a villanyvezeték és a csatornahálózat is fejlesztésre szorul. A falu vezetése pályázatot nyújtott be a főzőkonyha fejlesztésére. A támogatás pozitív elbírálása után máris elkezdődhetett a munka. Finta Anitától megtudtuk azt is, hogy a felsoroltakon kívül járólapozásra, csempézésre valamint eszközbeszerzésre is pályázott és nyert az önkormányzat. Az összeg lehetővé teszi új üst, sütő és egyéb konyhai segédeszközök beszerzését. Reményei szerint szeptemberben már a régi-új konyhában főzhetnek majd.