Szeretetszálakat szőttek a Balatonnál a kenderkések

Rendhagyó táborral zárta, és rendhagyó táborral is kezdi a tanévet a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola.

Minden eddiginél szorosabbra fűzték és fűzik a „szeretetszálakat” a kenderkések, hála a tanévzáró csajági és a tanévkezdő tatai tábornak. Kun Katalintól a művészeti iskola igazgatójától megtudtuk: a megszokott edzőtáborok és határon túli utak után most szabadidős, közösségépítő tábort szerveztek a Balaton közelébe, Csajágra.

– Az volt a célunk, hogy az iskolai közösségeket minden vonatkozásban tovább építsük. A tánctanítás most is hangsúlyos szerepet kapott, délelőttönként mérai táncanyagot tanultak a gyerekek 13 éves kortól egészen a már 12 évfolyamot elvégzett Tata Táncegyüttes fiataljaiig. Délutánonként a Balatonra mentünk le – részletezte Kun Katalin, aki kiemelte: az új pedagógusok gyorsan megtalálták a közös hangot leendő tanítványaikkal, és azok a szeretetszálak, amelyek az eddig itt tanítókhoz kötötték őket, itt is hamar kiépültek az újonnan érkezőkkel. Nagy élmény volt az is, amikor a csajági Erzsébet-tábor résztvevőinek a Kenderke Barátai Zenekarral és a velük tartó zenészekkel közös táncházat és bemutatót szerveztek a tataiak: a helyi iskola tornatermében egyszerre százan ropták.

Kitettek magukért az új pedagógusok

A szakmai programot Gellén Péter és Darabos Eszter állította össze, az énekeket Pőcze Gyöngyi tanította, a drámajátékokat pedig Szabó Tibor vezette. Nekik is köszönhető, hogy a kenderkések a szabadidős, sportprogramokba, játékokba is napról napra nagyobb elánnal vetették bele magukat, és a tánctanítást is az elmúlt évek legjobbjának ítélték. Az új táncpedagógusok szakmai és emberi szempontból is felülmúlták a várakozásokat.

Hasonlóan látták az új tanárok is: megtiszteltetés számukra, hogy Tatán, a Kenderkében taníthatnak. Ezt a lendületet viszi tovább a Kenderke évkezdő Gilice tábora, amelyet a Fényes Fürdő napközis táborában szerveznek meg szeptember első hetében. A gyönyörű természetvédelmi területen keddtől csütörtökig délutánonként az alsós korosztály csoportjainak szeretnének programokat szervezni, majd péntektől vasárnapig ottalvós tábort a nagyobbaknak, 11 éves kortól.

– Bízunk benne, hogy a tatai általános iskolák igazgatói és tanítói támogatásával szervezhetjük meg a programot a gyerekeknek. Tánctanítás, fürdőzés, este bográcsozás is várja majd a kenderkéseket. A pedagógusok mellett az iskola teljes alkalmazotti köre segít a tábor megvalósítását – részletezte az igazgató.

Izgatottan várják a tanévet

Az Aranysarkantyús táncos, Gellén Péter előtt lendületes, fiatalos és befogadó társaság képe rajzolódott ki a nyáron.

– A csajági táborban szakmailag rengeteget haladtunk, mellette pedig a strandon összekovácsolódtunk. Nagyon várom már a tanévet, rengeteg kihívás, feladat vár ránk, de állunk elébe! – mosolyodott el a fiatal pedagógus, aki tánctudásával már a Sokadalomban is lenyűgözte a kenderkéseket.

Darabos Eszter, akivel együtt ropta a színpadon júniusban, elárulta: nagy lendülettel, sok ötlettel és természetesen kíváncsian várja az új tanévet.

Szabó Tibor a Márton Napi Szólótáncversenyek miatt anno rendszeresen megfordult itt, az elmúlt két évben pedig óraadó is volt itt.

– Izgatottan várom az új tanévet. Valószínűleg a kisebbekkel fogok foglalkozni. Nagyon sokat jártam ide, de ez mégis más helyzet, hiszen diákból tanárrá kell válnom – fogalmazott szerényen Tibor.

Pőcze Gyöngyi visszatér a Kenderkébe, hiszen régen már járt ide, így amikor mint pedagógus, először belépett az iskolába, megrohanták az emlékek.

– Ahogy beléptem a próbaterembe, eszembe jutottak a régi folyamatok, figurák, aztán felfedeztem, hogy kézműves és zeneteremmel, nagy ruhatárral is gyarapodott a Kenderke. A vonásai megmaradtak, de nagyon szépen továbbépült – részletezte.