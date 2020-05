Szerényebb lesz az idei bányásznap Dorogon

Dr. Tittmann János polgármester elmondta, hogy idén, tekintettel a jelenlegi helyzetre, nem fognak tömegeket mozgósító népünnepélyt szervezni bányásznap alkalmából.

Megvalósul idén a Dorogi József Attila Művelődési Ház nagy színháztermének felújítása – jelentette be dr. Tittmann János a Dorogi Magazin adásában. A város polgármestere ezúttal is ismertette a legfrissebb projekteket. Bejelentette, elkezdődött a Köztársaság út felújítása, mely augusztus végére be is fejeződhet. A bányásznap kapcsán úgy fogalmazott: nem fognak tömegeket mozgósító népünnepélyt szervezni, tekintettel a jelenlegi helyzetre, a megszokottnál szerényebb körülmények között ünnepelnek idén.