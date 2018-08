Szerenáddal és közös vacsorával lepte meg az 1978 és 1990 között végzett három osztálya a komáromi Mocsári Lászlót, aki a bicskei postaforgalmi szakközépiskolában tanított, és a közelmúltban töltötte be hetvenedik életévét.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

„Mit is tanított a Mocsári?” – hangzott el a kérdés a gyülekező egykori bicskei diáklányok között Komáromban. „A Mocsári”, vagyis szeretett osztályfőnökük, Mocsári László, mint felidézték, szakmai tárgyakat tanított nekik a nyolcvanas-kilencvenes években. De ennél valami sokkal fontosabbat is a Vajda János Postaforgalmi Szakközépiskolában: emberséget, szeretetet. Nem csoda, hogy az első három osztályából most összefogtak, hogy a hetvenedik születésnapján felköszöntsék a tanár urat.

Nagy titokban szervezkedtek, csak Anika néni, a feleség volt beavatva. Szükség is volt rá, mint később kiderült. Nem kis derültséget okozott, amikor az asszony jelezte a volt tanítványoknak: a mindig is kifogástalan megjelenéséről ismert tanár úr nekiállt kitakarítani a kutyaólat. Szerencsére sikerült hamar eltéríteni a nagy munkától, amikor meglebegtette: lehet, hogy a náluk gyakran megforduló volt diákja és férje ismét betoppan.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az egykori postaforgalmisok a tanár úrék házától néhány házra tették le a kocsikat, majd a kapuig settenkedtek, hogy ott rákezdjenek az „Újra itt van a nagy csapat” kezdetű dalra. Nos, nem csak a nagy csapat volt ott, hanem a meghatottság is. Mocsári László meglepetten lépett ki az ajtón, aztán az elérzékenyüléstől szólni sem tudott. Csak nézte-nézte a neki éneklő volt tanítványokat, feleségét ölelte. Aztán amikor kedvenc nótájára, az „Akácos út”-ra is rázendített az alkalmi kórus, már meghatottan nézte, nézte csak az arcokat. Nem csak a mostaniakat, hanem azokat az évtizedekkel ezelőttieket is, akiket diákként megszeretett, tanított, nevelt.

– Borzasztóan megindító, és óriási időutazás, hogy ennyi korosztály itt van az udvaromban, úgy, mint régen – mondta, amikor már meg tudott szólalni – Harminc évig voltam osztályfőnök, megszakítás nélkül.

Csodálatos életem volt, ha újrakezdhetném, ismét naplót fognék a hónom alá és elindulnék az órára. Ez a világ legszebb foglalkozása…

– érzékenyült el ismét, hozzátéve, hogy minden korosztálytól újabb lendületet kapott. Miközben felesége frissítővel és pogácsával kínálta a volt tanítványokat, ő pedig egy-egy ölelés után igyekezett behívni őket a házba, mint annak idején, már érkezett is az ukáz: „tanár úr, most mi diktálunk. Tessék öltözni, megyünk vacsorázni”.

Bizony, a meglepetések sora még nem ért véget a szerenáddal. A Juno Hotelben szerveztek vacsorát és születésnapi köszöntést a tanár úrnak. Mózes szavait („A kezünknek munkáját tedd állandóvá.”) felidézve mondták el és köszönték meg Mocsári Lászlónak, hogy az ő keze munkája is állandóvá lett.

Megható postás köszöntés Komáromban: szerenáddal köszöntik volt tanítványai a 70 éves Mocsári Lászlót ❤❤❤ #posta #köszöntés #leveletkaptamlájf #happybirthday Közzétette: Kemma.hu – 2018. július 29., vasárnap

– Mi még ismerjük, milyen a távbeszélőjegy, mi még tudjuk, mit jelent a betegszállítás érdekében mentőkocsit kérő beszélgetés. Ezt megtanította nekünk. De nemcsak szakmát, távközlést tanulhattunk. Tanulhattunk életszeretetet, elfogadást, bizalmat, a nehéz helyzeteken átsegítő derűt is. Kamaszként ültünk iskolapadba és ezeket önkéntelenül szívtuk magunkba, mert ezt tapasztaltuk. Bár a távbeszélőjegyet a technika túlhaladta, a maradandó értékek megmaradtak. Tanár úr, köszönjük, hogy ön ilyen. Kívánjuk, hogy minden napja boldog és derűs legyen – hangzott el a köszöntőben, amelyet az ajándékok átadása követett.

Két évvel ezelőtt az egyik osztálytalálkozón azt mondta az egykori osztályfőnök, hogy a fél életét odaadná, ha még egyszer egy naplót megfoghatna. Sokan emlékeztek erre, ezért egy különleges, új naplót is hoztak a régi mellé. Az új borítóját régi osztályképek díszítik, a régivel pedig mindenki felidézhette, milyenek is voltak a diákévek… persze, nem a jegyek voltak most már a legfontosabbak. Hanem a kollégiumi napok, a bejárás emlékei, a közösség, az, hogy egyszer a vonaton maradt a tanár úr kalapja, és Pestig kellett menni érte… és még megannyi történet, ami postásgenerációk sokaságában közös. És az egyik ilyen pont Mocsári László is. Az, amit ő és ahogy képviselt.

A dobogós osztályok, ahogy az első három osztálya viccesen elnevezte magát, több meglepetéssel is készült a születésnapra. Előkerült névre szóló ital, póló, amelyen az 1948-as születési év mellett az „eredeti alkatrészek, kiváló minőség” felirat szerepelt, óriási torta, újságcikkek arról a napról, amikor az osztályfőnök megszületett. De a tárgyaknál fontosabb volt a szeretet, amivel körbevették őt a régi tanítványok, így hálálva meg a rájuk figyelést, az értékeket, amiket tőle tanultak.

– Hét évig a postán dolgoztam, utána egy felkérésnek eleget téve elmentem a bicskei szakközépiskolába és ez vált aktív időszakom legszebb részévé. Szeretni kell a gyerekeket, ez a kulcsa mindennek, és ez a köszöntés óriási visszaigazolás, hogy jó volt, és nem csináltam rosszul – fogalmazott meghatódva az ünnepelt.