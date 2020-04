Szépül megyénkben a Sátorkőpusztai-kristálybarlang környezete

A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület tagjai karbantartási munkákat végeztek a napokban a Sátorkőpusztai-kristálybarlang környezetében.

Az elmúlt napokban karbantartási munkákat végeztek a Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) tagjai a Sátorkőpusztai-kristálybarlang közvetlen környezetében. Mint megtudtuk, bíznak benne, hogy a járvány elmúltával a látogatók is használhatják majd az új padokat. „Benkovics Barnabás jóvoltából elkészültek a hiányzó padok (ezek építését még 2019-ben kezdtük el), amelyet néhány arra járó kiránduló már birtokba is vett.” – számoltak be a barlangászok a munkáról a Sátorkőpusztai-kristálybarlang Facebook-oldalán.

Az egyesület tagjai nem tétlenkedtek: a padok mellett szeméttárolót is építettek, így akik szeretik „elhagyni a szemetüket”, azoknak most már lesz hová helyezniük a hulladékot. Mivel a jelenlegi helyzetben a barlang nem fogad látogatókat és a barlangtakarítás is szünetel, a szervezet tagjai így kitisztították a bontási munkáknál használt, híg agyaggal szennyezett zsákjaikat és egyéb apró karbantartásokat is elvégeztek. A korábban a barlangból kihozott és a bejáratnál depózott agyagot a nemzeti parkkal egyeztetve az egyik közeli, néhai tankbeálló feltöltésére használják. Ha az egykori gödör megtelt, humusszal fedik le, így észrevehetetlenné válik majd.

A barlangászok egyúttal arra kérik a Nagy-Strázsa-hegyre látogatókat, hogy tartsák be a fokozottan védett területen elvárható szabályokat, ahová hivatalosan csak engedéllyel szabadna belépni. Ide tartozik a kizárólag kitaposott (jelzett ösvény itt nincs) ösvényen tartózkodás, a növények gyűjtésének tilalma, a szemetelés tilalma, valamint a kiépített tűzrakóhely használata is (jelenleg éppenséggel itt is tilos tüzet rakni, mert néhány napja már országos tűzgyújtási tilalom van érvényben).