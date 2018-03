Szenzációs hír: Ábris itthon kapja meg a 7. injekciót

Ábris és édesanyja, Flóra legutóbb arról mesélt nekünk, hogy Belgiumban elfogadták azt a klinikai programot, amiben ők is részt vettek, így a jövőben bizonytalanná vált a kisfiú kezelése. Egészen eddig, ugyanis Flóra ma igazi örömhírt osztott meg segítőikkel a közösségi oldalukon:

A várva várt üzenet 🤞🏻

Most már biztosan megkapja Ábris a 7. injekciót Magyarországon! Reméljük a továbbiakban is pozitív elbírálásban részesülünk és folytathatjuk itthon a kezelést.

Ennek ellenére folytatjuk az alapítványi munkát, a gyűjtést – mivel nagyon fontos, hogy továbbra is lehetőségünk legyen a külföldi utazásokra, a belgiumi es olaszorszagi orvosaink, fizioterapeutáink látogatására.

Kellemes hosszú hétvégét mindenkinek! 🙏🏻 ☺