Százharmincszoros véradót is kitüntetett a Magyar Vöröskereszt Esztergomban

A hétvégén a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója tüntette ki azokat a véradókat, akik már legalább huszonöt alkalommal nyújtották a kezüket.

A Musical Akadémia JP Esztergom énekeseinek rövid műsorával köszöntötték a művelődési házban azokat a véradókat, akik legalább huszonöt alkalommal nyújtottak önzetlenül segítséget.

Hertlikné Ágota, a Magyar Vöröskereszt Esztergom-Dorog Területi Szervezetének véradó-szervezője köszöntötte a vendégeket, majd Erős Gábor mondott beszédet. A város alpolgármestere szerint minden egyes alkalommal, ahányszor véradási szándékkal a karjukat nyújtják, akkor Esztergom közössége közelebb kerül egymáshoz, a véradók önként és boldogan vállalt áldozatvállalása pedig nemcsak fizikai, hanem lelki segítségnyújtást is jelent. Zárszóként úgy fogalmazott, hogy a fiatalokat is be kell vonni a véradásba, majd megköszönte Hertlikné Ágotának és kollégáinak a munkáját.

Ezután dr. Bognár Ferenc, a Magyar Vöröskereszt megyei elnöke és Hamburgerné Ujvári Irén, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója tüntette ki azokat, akik 25, 30, 40, 50, valamint annál is több alkalommal adtak vért. Utolsóként Kavalecz Sándor vehette át az oklevelet, aki már százharminc alkalommal nyújtotta karját. Az ünnepségen dr. Bognár Ferenc mondott pohárköszöntőt, melyben hangsúlyozta, hogy a véradók merjenek dicsekedni és büszkélkedni a segítségnyújtásukkal.