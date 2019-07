Százezres károkat is okozhatnak a nyestek

Gyakran tapasztalják az autótulajdonosok, hogy minden előjel nélkül nem tudják elindítani autójukat. Vannak, akik műszaki hibára gyanakodnak, mások pedig üzemanyaghiányt vélnek a dolog mögött. A motorháztetőt felnyitva kellemetlen meglepetés érheti őket, hiszen sérült szigetelés, elrágott kábelek nyomait tapasztalhatják. A napokban egyre több hasonló panasz érkezett szerkesztőségünkbe is, például Esztergomból, Tatabányáról és Komáromból.

A nyestek az életterük beszűkülése miatt egyre gyakrabban költöznek be a városokba és előszeretettel bújnak meg a járművek motorterében. Az idő vasfoga mellett az autók első számú ellenségeivé váltak.

Esős idő után rendszerint a saját autómon is felfedezem a nyestek lábnyomait, ugyanakkor eddig megúsztam a károkat. Ismerőseim közül azonban többen is áldozatául estek a támadásoknak, ezért egy dorogi autószervizt kérdeztem meg a rágcsálók okozta károkkal kapcsolatban.

Az üzlet névtelenül nyilatkozó vezetője elmondta, hogy hetente 1-2 alkalommal fordulnak hozzájuk az ügyfelek, akik nem tudják elindítani az autóikat. Az átvizsgálás után kiderül, hogy az indítókábel a ludas, amelyet az éjszaka folyamán rágott el egy nyest.

Az autószerelő mester szerint árulkodó lehet az is, ha gyújtáskapcsolás után égett szagot érzünk, vagy ha kánikulában az autó hőmérője -35 fokot mutat.

– A régebbi típusú autók nagyobb veszélynek vannak kitéve, hiszen azoknak motorterét szinte nem védi semmi. Az állatok a kerekek felől szabadon be- és kijárhatnak. Ugyanakkor minél újabb egy autó, a precízebb alkatrészek miatt annál többe kerülhet a javítás – ismertette.

Bár százszázalékos védekezési mód nincs, létezik olyan spray, amellyel ha befújjuk a motorteret, akkor a szag távol tartja a rágcsálót.

– Vannak, akik az elektronikus rendszerre esküsznek. A készülék emberi fül számára alig érzékelhető, de a nyestek számára elviselhetetlen ultrahangot bocsát ki, emiatt a kocsitól akár 50 méteres távolságot is tartanak – mondta.

A kutyaszőrös megoldásban is sokan bíznak: vannak, akik háziállatuk bundájának tincseit helyezik el a motortérben.

Létezik rágcsálókár-biztosítás

A Német Autóklub (ADAC) szerint 2016-ban 200 ezer rágcsálókárt regisztráltak Németországban, amelynek értéke több mint 20 milliárd forint volt. Ugyanakkor hazánkban nincs kimutatás arról, hogy milyen gyakran történnek hasonló esetek, mivel kevés autós rendelkezik erre a kockázatra is kiterjedő gépjármű-biztosítással. Több biztosítással foglalkozó cég, köztük az Aegon Magyarország Biztosító is kifejlesztette cascos termékként a „Rágcsálókár” kiegészítő biztosítását, hogy az ügyfeleinek erre a veszélynemre is fedezett tudjon nyújtani. Drevenka Edit PR igazgató elmondta, hogy az extra szolgáltatást igénybe vevők számára 100 ezer forintos értékhatárig térítik meg a károkat.