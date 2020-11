Szavazz – és hamarosan kiderül, kié lesz az év fogása cím!

A nagy kapások legnagyobbjai, legnépszerűbbjei versenyeznek most egymással, hogy eldőljön, kié és hol volt az év fogása Komárom-Esztergom megyében.

Az elmúlt 4 hónapban arra kértük a megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, kerestük a legnagyobb vagy épp legritkább fogásokat, és a hozzájuk tartozó horgásztörténeteket. Az online olvasók szavazatai alapján pedig havonta jutalmaztuk a hónap fogásait: a három legnépszerűbb fogásról beküldött fotót beküldőket értékes nyereményekkel leptük meg.

Novemberben újabb szavazásra invitálunk, hogy eldőljön, kié lesz az év fogása cím!

Az elmúlt 4 hónap dobogós fogásai újra versenybe szállnak, várjuk a szavazatokat, hogy végső győztest hirdessünk. A jutalmazás most sem marad el: a legtöbb voksot kapott fotó beküldője egy emlékdíjjal lesz gazdagabb! Add le szavazatodat most, és szólj bele a verseny alakulásába! A végső finalisták között egy hölgy, Szexer Ágnes Eszter is szerepel, mellette pedig több olyan férfi versenyző is akad, aki többször is A hónap fogása játék során többször is dobogóra állhatott, természetesen más-más hallal.