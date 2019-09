Szarvasbőgéstúrán vehetünk részt a Pilisi Parkerdő jóvoltából

Az ősz egyik jellegzetes természeti jelensége a szarvasbőgés, amely szeptembertől októberig hallható az erdőkben.

A Pilisi Parkerdő több erdészeténél idén is vezetett túrákon hallgatható és figyelhető meg az ősz egyik jellemző erdei természeti jelensége, a szarvasbőgés, ami a főváros környéki erdőkben szeptembertől október elejéig tart. A vezetett kirándulásokon a kísérő szakemberek nemcsak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív többi állat életével is megismertetik az érdeklődőket.

A szarvasbőgéstúrák egy-egy alkalommal korlátozott számú látogatót fogadnak – tudatta a Pilisi Parkerdő Zrt. az MTI-vel. A közleményben a szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a résztvevőknek célszerű az erdei, terepi viszonyoknak megfelelő ruházatot, valamint kirándulásra alkalmas lábbelit viselniük.

A Budakeszi Erdészet egyébként szeptember 14-én, 15-én, 18-án, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 25-én, 26-án, 27-én, 28-án és 29-én, a Budapesti Erdészet szeptember 16-án, 18-án, 24-én, 26-án, 27-én, 28-án, 30-án, október 2-án, 4-én és 5-én, a Valkói Erdészet szeptember 12-én, 14-én, 26-án, 28-án és október 3-án, a Visegrádi Erdészet pedig szeptember 12-én indít túrákat, amelyekre előre kell jelentkezni.

Érdemes tudni, hogy az ország északi részén, így a Pilisi Parkerdő területén is néhány héttel később kezdődik a szarvasbőgés, mint délebbre. Viszont tovább is tart a gímszarvasok násza, vagyis a szeptemberi csúcs után akár még néhány hét múlva, októberben is hallani bőgő bikát az erdei térségben.

A gímszarvas egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy nem igazán kedveli a hőséget, ezért a bőgés alkonyattól kezd erősödni, amikor már enyhül az idő. Leggyakrabban az esti, valamint a hajnali szürkületben szólalnak meg a bikák, de a bőgés csúcspontján a nap bármely szakában lehet számítani a jellegzetes „barcogó” hangra.