Hatalmas segítség: szárítógépet adományozott a Covid-fertőzötteket is ellátó kisbéri kórháznak a Sertec

Szárítógépet adományozott az ászári Sertec Auto Structures Hungary Bt. a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórháznak.

A közösségi médiában november 9-én, hétfőn jelent meg egy felhívás, miszerint használt szárítógépet keresnek a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban fáradhatatlanul dolgozó nővérek munkájának megkönnyítésére. Pár óra múlva már jelentkezett is a Sertec Auto Structures Hungary Bt., és felajánlotta, hogy vásárol a kórháznak egy új berendezést.

Az ajándékot pénteken adták át a kórház dolgozóinak, ami valóban nagy segítségére lesz a nővéreknek, hiszen így ahelyett, hogy haza kellene vinniük, helyben moshatják és száríthatják a munkaruhájukat, ugyanis a kórház korábban már vásárolt egy új mosógépet is.

A szárítógépet Dr. Mogyorósi József, a kórház igazgatója vette át a cég ügyvezető igazgatójától Mihalicz Antaltól.

– Ez csak egy minimális segítség, tudjuk, de szeretnénk a közeljövőben is a közösséget és az itt élőket támogatni, mert csak együtt tudjuk legyőzni a nehézségeket. Nem lehet elégszer köszönetet mondani azért a harcért, amit önök nap mint nap megvívnak. Nem elég talpon lenni és mentálisan, fizikálisan mindig a lehető legjobban teljesíteni, de fel kell dolgozni a sok veszteséget, a betegek fájdalmát, megbirkózni a fáradtsággal, a család hiányával – akiket az utóbbi hónapokban csak órákra láttak –, és helyettesíteni a betegség miatt kieső munkatársakat.

– Mi ezt csak elképzelni tudjuk, de még azt is nehezen. Sok dolgozónk is érintett a járvány miatt. Vagy ők, vagy családtagjaik estek át a betegségen, és sajnos többen el is veszítették hozzátartozójukat. Értük is önök küzdöttek és küzdenek nap mint nap. Soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni, sem megköszönni a munkájukat. Hozzájárulni azonban ahhoz, hogy ha csak egy percre is, de megkönnyítsük egy picit az életüket, szeretnénk – mondta el köszönő szavait a maga és a dolgozói nevében Mihalicz Antal az adomány átadásakor.