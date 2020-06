Számos munkalehetőséget kínálnak a tatai cégek a diákoknak nyárra

Az elmúlt évek sikeres programjait követően az idén is lehetőséget kapnak a tanulók arra, hogy hasznosan töltsék a nyarat és vállalhassanak diákmunkát Tatán.

A foglalkoztatás részleteiről hétfőn tájékoztató napot tartottak a Magyary Zoltán Művelődési Központban, ahol az érintett önkormányzati cégek képviselői is jelen voltak.

A tavalyi hasonló időszak mutatóihoz képest jóval nagyobb volt az érdeklődés, melynek számos oka lehet. Egyebek mellett sokak számára vonzó az is, hogy bővült az állást hirdető munkahelyek száma és ezzel együtt a tevékenységi kör is.

– Összesen 13 foglalkoztatónál hirdettünk meg 82 állást. Újdonság, hogy az idén az óvodákba és bölcsődékbe is keresnek segítőket, ahová napi 4 órás pozícióba várják a nappali tagozatos diákok jelentkezését – hangsúlyozta Michl József polgármester, aki a diákmunka célját is megfogalmazta. Mint kiemelte, „mindenkinek adunk tanulni valót, bár tankönyv helyett most az életből kapnak feladatokat”.

Diákmunka keretein belül még számos „állást” kínálnak. Például a házigazda intézményben takarítókisegítőt keresnek, az Angolkertbe teremőrt, a tanösvényre pedig természetvédelmi őrt. A legnagyobb foglalkoztató továbbra is a Fényes Fürdő, ahová keresnek kempingrecepcióst és területrendezőt, valamint takarító- és portai kisegítőt.

Az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ kölcsönzői kisegítő pozíciót hirdet meg, míg a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. parkgondozó állást kínál. Gyűjteményrendezőnek lehet jelentkezni a Kuny Domokos Múzeumba, az önkormányzathoz pedig ügysegédnek, 18 év felett. Ezen kívül még számos szociális feladatot és irodai segítséget is kínálnak.

Dr. Mózes István foglalkoztatási osztályvezető ismertette a jelentkezés alapvető szabályait, miközben kitért arra is, hogy a munka augusztus 31-el bezárólag, legfeljebb napi 6 órában végezhető, havonta akár 120 ezer forintért.