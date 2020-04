Számos beruházásnak köszönhetően megújul Naszály

Számos beruházás, építkezés zajlik Naszályon. Megújul a művház, mindemellett a belügyminisztériumi támogatásból útszakaszokat is felújítanak.

Több felújítás, illetve építkezés is zajlik a településen. Ennek keretében szépül meg például a közkedvelt helyi művelődési ház. Tóth Anikó, aki az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér mellett ennek az intézménynek is a vezetője, elmondta, a Magyar Falu Programban a 15 millió forintos beruházás során megújul a község legnagyobb közösségi tere. A szakemberek munkája nyomán napról napra látványosan alakul, szépül a létesítmény. De a település több pontján is dolgos kezek tüsténkednek.

Emellett folytatódott a római katolikus temető melletti kerítés építése is, amelyre valóban ráfért már a felújítás. A kivitelezők a közelmúltban elhelyezték a fedköveket és már csak a kerítés burkolása maradt hátra, amely szintén jó ütemben halad. A fagyok múltával pedig a restaurált barokk temetőkeresztről is lekerült a védőtakaró, amely így már – mondhatni – eredeti állapotában látható ismét.

A pályázatokon nyert forrásokat igyekszik a község minél hatékonyabban felhasználni. Tizenötmillió forintos, vissza nem térítendő belügyminisztériumi támogatásból újabb belterületi útszakaszok újulnak meg Naszályon.

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton nyert összeggel kapcsolatban dr. Maszlavér Petra, a település polgármestere kiemelte, az összesen 18 millió 650 ezer forintos beruházás első ütemében a Rovács-Zrínyi köz aszfaltozása valósult meg. A második ütemben most a Hársfa utca és a ravatalozó közötti útszakasz valamint a Béke utca kapott új aszfaltburkolatot.