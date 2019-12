Óriási bulit csaptak flashmobjukkal a tatai refisek a szalagavatón

Az, hogy egy szalagavatón táncolnak, nem meglepő. Az sem, hogy keringő ruhában vagy frakkban. De ahogy a Tatai Református Gimnázium diákjai ropták, az bizony nem mindennapi.

Különleges flashmobbal lepték meg a szalagavatóra érkező rokonokat, barátokat a Tatai Református Gimnázium végzősei a minap. A hagyományos táncok mellett ugyanis egy különleges produkcióval is készültek. Tina Turner Rolling in the river (Proud Mary) című dalát porolták le, és kezdtek rá rockizni.