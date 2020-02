Február végétől érkezik a mozikba Szabó István legújabb drámája

Február végétől lesz látható a mozikban a tatabányai kötődésű Szabó István új filmje, a Zárójelentés, amelyet az Oscar-, Golden Globe-, cannes-i Aranypálma és berlini Ezüstmedve-díjas rendező hosszú szünet után, korábbi sikeres filmjei legfontosabb alkotótársaival, Klaus Maria Brandauerrel, Eperjes Károllyal és Koltai Lajos operatőrrel együtt készített el. Már megjelent a Zárójelentés plakátja, melyen a film főszereplői – Klaus Maria Brandauer, Eperjes Károly és Stohl András – láthatóak.

A Zárójelentés főhőse Stephanus professzor – akit Klaus Maria Brandauer alakít –, az elismert kardiológus, akit váratlanul nyugdíjaznak. A doktor még nem szeretne elszakadni hivatásától, ezért hazaköltözik a szülőfalujába, ahol körzeti orvosként folytatja munkáját. Itt újra találkozik gyerekkori szerelmével és legjobb barátjával, ám nem feledkezhet bele a múltidézésbe, ugyanis kisstílű, ártalmas politikai csatározásokba keveredik, és saját kárán kénytelen megtanulni, hogy a múlt kísérteteivel csak akkor számolhat le, ha szembenéz velük.

Az Oscar-díjas Szabó István drámájának plakátja hűen tükrözi a film hangulatát: a kétségek és bizonytalanság gyötörte Stephanus professzor arcán a múlt nehézségei és a jelen félelmei úgy jelennek meg, hogy nem marad kétség afelől: tudni szeretnénk minden titkát.

A film forgatókönyvét maga Szabó István jegyzi, az operatőr pedig a rendező állandó partnere, Koltai Lajos volt. A Zárójelentés produceri feladatait Sándor Pál és Tőzsér Attila látták el, a főszereplők mellett pedig olyan kimagasló magyar színművészeket láthatunk majd a filmben, mint Udvaros Dorottya, Kerekes Éva, Csákányi Eszter, Szirtes Ágnes, Csomós Mari, Orosz Ákos és Börcsök Enikő, illetve a szombaton elhunyt Andorai Péter.

A filmrendező legutóbb ősszel járt a megyeszékhelyen, a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát – Péch Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, ahol végzős diákokkal találkozott. A rendezővel való találkozás előtt A Napfény íze című történelmi drámát vetítették le a középiskolásoknak, majd a filmről, valamint a filmkészítésről beszélgettek. A találkozó előtt nyilatkozott a sajtónak. Szabó István A Napfény íze című film kapcsán elmondta: nehéz egy film üzenetéről beszélni, mert akkor tulajdonképpen elmesélünk egy történetet. A nézőnek kell megtalálnia azt, ami őt a legjobban érdekli benne.

A filmkészítésről pedig így beszélt: „mi még filmet néztünk és csináltunk, ma már mindent ural az elektronika, és ez jelentősen megváltoztatta a technikát. Óriási lehetőséget adott számunkra. Már nem is filmre forgatunk. A Zárójelentés például már nem is filmszalagra készült. Elektronikus kamerával, számrendszerekben készült el. A hatalmas technikai változások miatt szinte újra kell tanulni a szakmát. De nemcsak a filmkészítést érintette ez a technikai változás, hanem szinte minden területet, szakmát.

A Zárójelentésről ezt nyilatkozta: a legtöbb szereplővel korábbi filmjeiben is együtt dolgozott. Azokkal, akikkel már filmezett, általában baráti kapcsolatot ápol, ezért nem volt probléma őket felkérni az újabb szerepre, filmre. Olyan kiváló színészekkel dolgozott együtt, mint például Klaus Maria Brandauer, akivel az 1981-es Mephistoban, vagy Bálint András, akivel első filmjében, az 1965-ös Álmodozások kora című alkotásban. Ugyanakkor most először szerepelt filmjében Szirtes Ágnes, Stohl András vagy Csákányi Eszter. Velük is fantasztikus élmény volt együtt dolgozni – nyilatkozta korábban a rendező.

A Zárójelentés plakátjával már találkozhatnak az érdeklődők a mozikban és az online felületeken, az alkotást pedig február 27-től láthatják a hazai mozikban a filmek szerelmesei.