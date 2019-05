Gyereknapi jó cselekedet: Süttőn a nevelt gyerekeknek okoztak örömöt a támogatók

Változatos programokkal várták megyeszerte a kicsiket és szüleiket gyereknap alkalmából a hétvégén. Süttőn a jóakaraté volt a főszerep, a nevelt gyermekek és nevelőszüleiket vendégelték meg.

Süttőn a község melletti Gelb­mann-birtokon a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató jóvoltából a lakásotthonokban és nevelőszüleikkel együtt élő gyerekek jöttek el a rendezvényre, csaknem ezren. A Mosolygós Gyermekekért Alapítvány jóvoltából tovább nőtt az ünneplő gyereksereg, és nem csak a megyéből érkeztek. A szervezésben oroszlánrészt vállaló Segítő Jóbarátok és Barátaik állították össze a programokat és a sok-sok meglepetést Honosiné Máhr Ágnes vezetésével.

Dél­előtt 10 órától egymást érték a programok, lehetett lovagolni, kutyát simogatni, volt habparti, megnyílt a szépségpark. Turainé John Katalin, Tatabánya alpolgármestere, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke és a támogató cégek közül a Shell Hungary vezetője is köszöntötte a nagysátorban játszó gyerekeket.

A Vértes Agorájának rendezvényén is a kicsiké volt a főszerep. Szombaton és vasárnap várták az érdeklődőket a gyermeknapi élményfesztiválon. Az esemény első napján egy monumentális AirTrack Show-t láthattak az odaérkezők, ahol az eszközök kipróbálására is lehetőség volt. Ezután a Bab Társulat interaktív előadását tekinhették meg a családok, amit fantaszikus vízgömbös bemutató követett. Pontgyűjtő játékban is részt lehetett venni, amelyben különböző ügyességi feladatok vártak a kicsikre és öt pont megszerzése után egy nyereménysorsolás várt rájuk. A szombat este Kovácsovics Fruzsina koncertjével zárult. Az események mellett állandó programkínálat is volt, többek között a virtuális valóság játék, interaktív mesemondás, mászófal, szörfszimulátor és nem utolsó sorban népszerű volt az arcfestés és csillámtetoválás-készítés.

A gyermeknapi programokhoz a katasztrófavédelem is csatlakozott. A tatabányai a tűzoltóság kapui megnyíltak a családok előtt, ahol Csekiné Lackzó Melinda tű. alezredes elmondta, hogy a nyitott szertárkapuk elnevezésű program keretében érdeklődőknek lehetőségük volt arra, hogy közelről megtekinthessék a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket és különleges szereket, eszközöket.

A hivatalvezető hozzátette, hogy a felhőtlen jókedv biztosítása mellett más üzenete is volt a programnak. A gyerekek és szüleik biztonságérzetét is növeli, ha közvetlen közelről láthatják a védelmüket szolgáló technikai eszközöket, gépjárműveket, felszereléseket, valamint személyesen a tűzoltóknak tehetik fel a kérdéseiket. Az ingyenesen látogatható rendezvény népszerű volt a látogatók körében.

További részletek a 24 Óra május 27-ei számában.