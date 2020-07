Sütöttek és lekvárt főztek a gyermelyi gyerekek a dadus néni főzöcsketáborában

Főzzük ki együtt! néven indította főzőcsketáborát Juhász Anna dadus, akivel a gyerekek sütöttek, főztek és még lekvárt is készítettek.

Főzzük ki együtt! néven indította főzőcsketáborát Juhász Anna dadus, akit a helyi gyerekek már óvodáskoruk óta csak Anna néninek hívnak. Testvérével, Nyírán Eszterrel az idei már a sokadik főzős témájú táboruk, az idei alkalommal huszonöt iskoláskorú gyerek gyűlt össze az egyhetes napközis táborba a Gyermelyi Általános Iskolában.

– Tematika szerint állítjuk össze a napokat. Elkészítjük a tízórait és az ebédet is, de kézműveskedünk és játszunk is – meséli Juhász Anna a főzőcsketáborra emlékezve. Hozzátette: a finom falatok készítésekor nagy az összhang a táborozók között – a kicsik például sorban állva panírozzák a csirkecombokat. Így a negyven csirkecomb öt perc alatt készen is áll a sütésre.

Meggyszedésre is buzdították a gyerekeket, a gyümölcsből pedig finom lekvár készült.

– A dzsemet a tábor végére készítettük, üvegbe csomagolva, búcsúajándékként szántuk a táborozóknak. A terv fokozatosan hiúsult meg: a gyerekek rájártak a lekvárra, el is fogyott – árulta el a táboroztató.