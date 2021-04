Sűrű füst, lövések Almásfüzitőn: filmforgatásnak adott helyet a volt timföldgyár

Lövések dördültek és sűrű füst gomolygott április szombat délután az almásfüzitői volt timföldgyár felett. A kihalt területen szokatlanul nagy volt a nyüzsgés, hiszen egy bolygóközi kaland felvételei zajlanak a településen.

Egy hangos dörrenés után egy megdöbbent kakas kezdett kukorékolni a timföldgyárhoz közeli házak egyikében április 17-én szombaton. Pár kutya is megijedt a szokatlan hangtól, hiszen vélhetően nem olvasták az önkormányzat oldalán közzétett információt, miszerint a volt timföldgyár területén a hónapban filmforgatás zajlik, és vaktölténnyel ellátott, bevizsgált színházi fegyvereket használnak a jelenetekben.

Két kisfiú és édesanyjuk kíváncsian járták körbe a timföldgyárat, de a bejáratnál szigorú biztonsági őrök várakoztak. Belesni azért be lehetett, sok stábtagot, filmes autókat, hatalmas lámpákat figyelhetett meg, aki arra járt.

Információink szerint a Halo című amerikai sci-fi sorozatot forgatják itt, amely egy rendkívül népszerű videójátékon alapul. A játékok története egy háború köré épül, ami az emberiség és egy a társadalomban élő idegen szövetség, a Covenant között zajlik. A Halo játékok többségében a Master Chief John-117 nevű szuperkatona és társa, a Cortana nevű mesterséges intelligencia a főszereplő.

A címben szereplő Halo-k gyűrűvilágok, saját bioszférával. A szuperkatona szerepében Pablo Schreiber tűnik fel, akit a Drót, vagy a Orange is the new black sorozatokból ismerhetünk. Az alkotás egyik vezető producere pedig nem más, mint Steven Spielberg, akinek nevéhez számtalan legendás film kötődik. A forgatás a koronavírus miatt fél évig szünetelt, de ha minden igaz 2022-re már elkészül a sorozat.

A timföldgyár melletti parkolóban sok busz is várakozott. Egy olvasónktól úgy tudjuk, nemrégiben üzleti célból szeretett volna egy ismerőse két szobát foglalni a tatai hotelek egyikében, de mindegyik tele volt. Talán ez lehet a válasz arra, hogy a stáb tagjait hol szállásolták el a forgatás ideje alatt…