Súr polgármestere tehetséges focistaként Fehér Miklóssal is rúgta a bőrt

Focistának készült, mégis már 14 éve Súr vezetője Sógorka Miklós. A polgármester a Győri ETO sportiskolájában tanult, osztálytársai voltak többek között Fehér Miklós, Stark Péter és Bognár Zsolt is. Azonban 18 éves korában kiderült, nem lesz belőle profi labdarúgó.

Alig 28 évesen, 2006-ban lett Súr vezetője Sógorka Miklós, ezzel egyben megyénk legfiatalabb polgármestere is. Tavaly immár negyedszerre választották meg a súriak vezetőjüknek. Pedig gyerekként teljesen más álmai voltak.

– Mint sok kisfiú, én is focista szerettem volna lenni. És hamar kiderült, hogy nem is játszok rosszul. Viccesen jegyezték meg, hogy mindig az a csapat nyer, amelyikben én játszom – mesélte a polgármester, aki be is került a Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központba, ahol többek között a tragikus körülmények között elhunyt magyar válogatott Fehér Miklós, az egykori magyar válogatott Stark Péter, illetve a Fradi egykori játékosa, Bognár Zsolt voltak az osztálytársai.

– Hetente öt edzésünk volt. Negyedikes voltam már, mikor az egyik edzés előtti orvosi vizsgálaton kiderült, magasabb a pulzusom a normálisnál. Gondoltuk, másnap helyreáll, aznap nem is edzettem. Azonban a következő nap is magas lett, így elküldtek kivizsgálásra. Kiderült, hogy az egyik szívbillentyűmmel van gond. Feltehetően a gyors növekedés miatt alakult ki nálam. Azonban ezzel már nem tanácsolták, hogy tovább folytassam a profi focit – árulta el a település vezetője, akinek akkor újra kellett gondolnia a jövőjét.

– Nagyon megviselt, hogy fel kell adnom a profi focit, de az egészségemet fontosabbnak tartottam. Leigazoltam az akkor harmadosztályú Győri Dózsához és sikeresen felvételiztem a Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola győri kihelyezett nappali tagozatára – mesélte Sógorka Milkós, aki 2000-től már a Budapesti Gazdasági Főiskola közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakán folytatta tanulmányait távoktatáson.