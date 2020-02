Strandot terveznek a tatai Öreg-tó partjára

Strandot alakítanak ki a tatai Öreg-tó partján, az Építők park szomszédságában. A városvezetés egyelőre még keresi a lehetőséget, hogyan alakítsák ki a területet. Két dolog azonban már most körvonalazódik. Az egyik, hogy valamilyen módon körbekerített, és várhatóan fizetős strand lesz. De az biztos, hogy az Öreg-tó továbbra is körbejárható marad.

Az Öreg-tó jelenleg is kedvelt fürdőhely, viszont eddig csak illegálisan strandolhattak a partján. A városvezetés azonban most azt ígéri, hogy az Építők parkja közelében kialakítanak egy strandot. ­Michl József, Tata polgármestere mesélt nekünk a tervekről.

– Tíz éve, minden évben többször is mérjük a tó öt különböző pontján a vízminőséget. Ezek is bizonyítják, hogy nagyon sokat javult az elmúlt évek alatt az Öreg-tó vize, fürdésre alkalmas. Ez sok mindennek köszönhető, annak is, hogy nagy mennyiségű halat telepítünk bele évente. A jó vízminőségnek köszönhetően újraindult az engedély nélküli fürdőzés a tavon, ezt szeretnénk most legalizálni – magyarázta Michl József, aki elárulta, hogy az ÁNTSZ már évek óta rendszeresen felszólította a várost erre.

Az Építők park fejlesztésével ennek most lett meg a lehetősége. Ugyanis egy strand üzemeltetéséhez rengeteg előírásnak kell megfelelni. Ilyen például a megfelelő számú parkolóhelyek kialakítása, ami a park átépítésével meg is történt. De vizesblokkok, öltözők kialakítása is szükséges, és a fürdőzők biztonságára szakszemélyzetnek kell figyelnie. Ezek üzemeltetése azonban nagyon sok plusz terhet ró a városra.

– Az ingyenes strand is a közösség pénzébe kerül. Én azt gondolom, hogy az üzlet úgy tisztességes, hogy a város is hozzájárul valamennyivel ennek a strandnak a fenntartásához. De akik igénybe veszik nekik is hozzá kell járulniuk majd a belépőkkel. Ez természetesen a tataiaknak tatakártyával egy kedvezményes jegy lesz – mondta a polgármester, aki azt még nem tudta megmondani, hogy pontosan mennyibe is kerül majd a belépő.

– Természetesen szeretnénk a strandot a későbbiekben továbbfejleszteni. De most egy olyan alapot mindenképpen megcsinálunk, hogy ezt a kijelölt helyszínt biztosítani tudjuk a fürdőzőknek.