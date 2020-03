Sószobával szeretnék megelőzni a betegségeket a tatai bölcsiben

Ősztől a nyár elejéig rendszeres „vendég” a kisgyermekes családokban a nátha, vagy a megfázás. A sok szövődménynek köszönhetően pedig akár tucatnyi kisgyerek is hiányozhat a csoportokból. A Juniorka Alapítványi Bölcsődében sóterápiával próbálják a betegségeket megelőzni. A tapasztalataik szerint a módszer hatékony.

Megyünk a „sózóba”, mondogatják egymásnak izgatottan a bölcsődések a Juniorka Alapítványi Bölcsőde Katica csoportjában. A kicsik pedig már izgatottan indulnak is az ajtó felé. A hideg, esős időben ugyanis az udvarra csak ritkán jutnak ki, de homokozni akkor sem lehet. A sószobában, vagy ahogy a gyerekek hívják, a sózóban viszont ott a hatalmas sóhomokozó. Nem is csoda, hogy az apró lábak azonnal arrafelé veszik az irányt.

A bölcsődében található 15 négyzetméteres száraz típusú sószobát lassan már 4 éve építették. A helyiségben a sófal parajdi sótömbökből, fa fenyő rácsozattal lett kialakítva. A sófal összterülete 10 négyzetméter, a mintegy 3 négyzetméteres sóhomokozó pedig parajdi kősóval van feltöltve. De a szobában található színterápiaként még kettő, színes lámpával megvilágított himalájai sótégla panel is.

– A különböző homokozó formákkal lehetőségük van magával az anyaggal is megismerkedni. Ezáltal folyamatosan felkavarják az apró sószemcséket, mely a légutakba bekerülve kifejti hatását. De akár énekelhetnek, mondókázhatnak is a kicsik. Ráadásul a színterápia is emeli a helyiség hangulatát, amit a nevelők a gyermekek hangulatához igazítanak – magyarázta Valakovics Ildikó, az intézmény vezetője.

– A szobát az ősz elejétől tavasz végéig a napirendbe beépítve alcsoportonként látogatják a gyermekek. A sóterápia jótékony hatással van az asztmatikus jellegű, allergiás, légúti megbetegedésekre, a gyermekek immunrendszerének erősítésére – sorolta előnyeit a bölcsőde vezetője, aki kiemelte, hogy csak az a gyermek vehet részt a terápián, akinek a szülei kérik.

– Abban bízunk, hogy bölcsődéseink egészségesebbek lesznek, betegségeikből könnyebben és gyorsabban épülnek fel, és tovább csökken a hiányzások száma is – magyarázta a vezető. A szolgáltatás a Juniorka Bölcsőde gyermekeinek számára ingyenes, előre egyeztetett délutáni órákban pedig a GYED-en, GYES-en lévő kismamák és gyermekeik látogathatják. A használatáért támogatási díjat elfogadnak, amelyből a sószoba felszereltségét és játékkészletét szeretnék megújítani.