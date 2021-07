Sokat köszönhet az ország a 89 éves kitüntetett tatabányai fogtechnikusnak

A közelmúltban vehette át a Komárom-Esztergom Megyéért Életműdíjat a 89 éves Szimler Ferenc fogtechnikusmester, a megyei kereskedelmi és iparkamara örökös tagja. Hivatásáról, a tanításról és a mestervizsgáztatásról, társadalmi szerepvállalásáról kérdeztük Tatabányán, a Füzes utcai családi házban.

– Miért éppen a fogtechnikusi szakmát választotta?

– Családi döntés volt. A nővéremnek Győrben egy fogtechnikusmester udvarolt, a laborjába kerültem tanulónak. Akkoriban inaskodásnak nevezték, amihez nem kellett érettségi, négy polgárit végeztem. Ez 1950-ben történt, utána szabadúszó lettem, volt választék, hiszen húsz labor működött a városban. Versenyszerűen birkóztam, ezért a sportegyesület, az ETO patronálásával a vagongyárba kerültem. Megtanultam a köszörűsszakmát, leérettségiztem, majd egy évet elvégeztem a miskolci egyetemen is. Kerestem az utamat.

– Hol dolgozott a hatvanas években?

– Elmentem Győrből 1963-ban Tatabányára, és visszatértem a szakmámhoz. A Fogtechnikai Vállalatnál helyezkedtem el. Tizenkét évig voltam klinikai fogtechnikus, közben 1972-ben sikeresen letettem a mestervizsgát. Lassabban haladtam előre, mint szerettem volna, de végül 1980-ban úgy döntöttem, hogy önálló vállalkozó leszek.

– Mennyire volt merész a döntés? Sokan választották a fizetős szolgáltatást?

– Ahogyan a mondás tartja, nem volt habos torta. Gondoljon bele: akkoriban, amikor egy átlagfizetés 2000–3000 forint körül mozgott, egy alsó és felső fogsorért összesen 102 forintot kellett fizetni. A rendszerváltást követően aztán óriási lendületet kapott az önállósodás, ugrásszerűen javult a minőség, megnőtt a vevői érdeklődés. Nagyot ugorva az időben, ma már a szupertechnika a jellemző, mellé szuperárakkal. Nem mindenhol létezik erre fizetőképes kereslet.

– Mikor kezdte el tanítani a fiatalokat?

– Ennek már lassan négy évtizede. Alsógallán, a nagy műhelyemben volt olyan időszak, amikor kétosztálynyi fogtechnikusjelöltet képeztem. Ebben a szakmában a duális képzés akkor azt jelentette, hogy az idejük háromnegyedét a műhelyben töltötték. Nem csak helybeliek jöttek, az ország más részeiről is érkeztek. Később, a kilencvenes évek közepén a megyei kézműves kamara, majd a megyei kereskedelmi és iparkamara felkérésére a mestervizsga bizottság elnöke lettem. Ez két és fél évtizedig tartott, 2019-ben hagytam abba, 87 éves koromban. Több mint száz mesterről mondhatom el, hogy tőlem tanult. Egyébként éppen most kezdtem el szervezni, hogy az egykori vizsgázók találkozzanak. Remélem, száz körüli lesz a létszám.

– Szoros szálakkal kötődik az 1994-ben alakult megyei kézműves kamarához, majd a megyei kereskedelmi és iparkamarához, amelynek tavaly nyáron tiszteletbeli örökös tagja lett.

– Az egyik főszervezője lettem 1994-ben a kézműves kamarának szűkebb hazánkban, ahogyan fogtechnikus kollégáim országszerte. Rendkívül fontosnak tartottam a „kisiparosok” megfelelő érdekképviseletét. Így volt vele az akkori elnök, Juhász József is – sajnos már elhunyt -, aki országos alelnökként is mindent megtett a mikro- és kisvállalkozók elismeréséért, támogatásáért. Fogalmazhatnék úgy is, hogy egy húron pendültünk. Folytattuk ezt a mostani elnökkel, dr. Szerencsés Lászlóval, szintén kiváló volt az együttműködés. Az operatív munkában mindig számíthattam a titkárokra, dr. Zahorán Tamásra, utána Zoltai Dánielre, és persze az elnökségi tagokra. Voltam még kézműipari osztályelnök, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Választási Bizottságának tagja is.

– Ezen kívül is vállalt a szakmájához köthető megbízatásokat?

– Egy időben felügyelőbizottsági tagjává választották a Magyar Országos Szakmai Ipartestületnek (MOSZI). Az Országos Fogtechnikusi Ipartestületben (OSZI) szintén aktívan tevékenykedtem, több éven át elnökségi tagként, illetve a gazdasági bizottság vezetőjeként. A szakma vizsgaszabályzat-kidolgozásában is szerepet vállaltam. Tizennégy éve, 2007-ben Életműdíjjal ismerték el a munkámat. Ehhez kapcsolódik még, hogy a nemzetközi fogtechnikai szaklapnál, a Dentál Dialógusnál hosszú ideig saját rovatom volt, Jó, ha tudjuk címmel. Elsősorban gazdasági kérdésekről írtam. Szakértőként kikérték a véleményemet az Orvos- és Kórháztechnikai Intézetben. Felülvizsgáltuk a laborokat, jártuk az országot, 100–150 helyen adtunk minősítést. Hangsúlyozom, nem bántani akartunk, hanem segíteni.

– Mi az ars poétikája, mi a legfontosabb a szakmájában?

– Egy évtizede foglaltam össze a gondolataimat egy szakmai folyóirat felkérésére. Először is azt emelem ki, hogy a jó közösségek összetartó ereje olyan felbecsülhetetlen érték, amelyet sokan akarnak megőrizni. Fontos eleme életünknek, mindenkinek szüksége van rá. A fogtechnikusnak ez maga a szakma, a gyönyörű, alkotó foglalkozás, amely nap mint nap sikerélmények lehetőségét kínálja fel. A tevékenységünk fontosságát tudatosítja bennünk, amikor elkészül egy munka, utána találkozunk egy felszabadult, boldog emberrel, aki korábban félszeg volt és bizonytalan. A sikerek után persze nem kell azt hinni, hogy már nem lehet, nem szükséges tovább fejlődni. Mindez 2010-ben szó szerint igaz volt. A csúcstechnológia térnyerése azonban egyre jobban kiszorítja a szakmából a manualitást és így ezzel, finoman fogalmazva, árnyalja az alkotói érzést.

– Úgy tudom, belefért az idejébe egyik kedves hobbija, az utazás is.

– Ezek részben a munkámhoz kapcsolódtak. Például Portugáliában az ottani kamaránál jártunk delegációval tapasztalatszerző úton. Fogtechnikai világkiállításokon is részt vettem, ezeken egyrészt a csúcstechnológiával ismerkedtem, másrészt megosztottuk tapasztalatainkat a külföldi kollégákkal. Európa sok országába, gyönyörű tájára eljuthattunk feleségemmel – Belgium, Ausztria, Németország, Svájc. Távolabbi utakra – Argentína, Brazília, Kína – magam mentem, mert a hosszú repülőutakat Kata nem vállalta és a velünk élő édesanyjától csak kisebb távolságra szeretett elutazni. Nem csak a magánéletben voltunk társak, hanem a szakmában is: ő fogorvosként dolgozott, a műhelyünk itt volt, a Füzes utcában, a rendelője a házunk emeletén. Szörnyű a múlt idő, mert elhunyt hat éve. Ezután még egy-két évet dolgoztam, de abbahagytam.

– Jelenleg mivel tölti az idejét?

– Úgy szoktam fogalmazni, hogy gondnok vagyok. A családi házunkban élek. Eszter lányom szintén a megyeszékhelyen lakik, így minden nap van lehetőségünk, hogy találkozzunk és élünk is vele. A kert nagy, 800 négyzetméteres, szeretettel gondozom, ápolom. Kora tavasztól várok a virágok nyílására, pompás lesz a hangulatom, ha ezer színben pompázik minden. A családom többi tagjával is gyakran találkozom, váratlan, de kedves feladatokkal látnak el a dédunokák. Végül remélem, ahogyan eddig is, jönnek majd a régi ismerősök, barátok múltidézésre.

Kata hű társ, kiváló kolléga volt

– A feleségem, Szimlerné dr. Pulai Katalin tartalmas életét korán és hirtelen fejezte be – mondja Ferenc. – A biztonságos állandóság jellemezte, aminek nem a központja, hanem a megteremtője volt. Szerette embertársait, egész életében a segítés szándéka vezette. Családjának minden tagját szinte saját gyermekeként támogatta, sorsukat egyengette. Abban a családi házban élte le az életét, amelyikben született. Nagyon sokat dolgozott fogorvosként, a hivatása, a szenvedélye és a hobbija is ez volt. Tatabányán szolgálta az embereket fél évszázadon át, mint fogorvos. A város Szabó Ignác-díjjal ismerte el munkásságát.

Gyerekek, unokák és dédunokák

Még a beszélgetés elején feláll az asztaltól házigazdánk, és a falon büszkén mutat egy képre:

– Itt látható a Szimler-dinasztia. Időrendi sorrendben sorolom, kik a tagjai.

Első házasságomból született fiamnak, ifjabb Szimler Ferencnek három fiúgyermeke van, Gergő, Szabolcs és Bálint. Lányomnak, Szimler Évának szintén három gyermeke van, Gábor, Gergely és Nóra. A második házasságból született lányom, Szimler Eszter. Nem feledkezem el egy pillanatra sem a dédunokákról, ők egyelőre szintén hárman boldogítanak, amikor találkozom velük. A nevük Larion, Ádám és Olívia Panka.

Az elnök megemeli a kalapját előtte

Dr. Szerencsés László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke kérdésünkre Szimler Ferenc kedvességét, végtelen emberségét, tisztességét emelte ki. – Még talán a fehér hollónál is ritkább az ilyen ember – tette hozzá. – Rengeteg energiát fektetett minden munkájába, így a kamarához kapcsolódókba is, azon belül a tanulóképzésbe és abba, hogy lehetőleg mindenki mesterré váljon a szakmájában. Tartópillére volt a kezdetektől a kamarának, okos, megszívlelendő tanácsokat adott. Támaszom volt a napi munkámban. Megemelem a kalapom előtte, jó egészséget, sok-sok szép napot kívánok neki.