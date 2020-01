Hatalmas volt a tömeg szombaton a tatabányai Műjégpályán. Ez még nem lenne újdonság, ezúttal azonban egy különleges esemény miatt koriztak a látogatók.

Az érkezők a szárligeti Béry-Januskó Ábrisért, a gerincvelői izomsorvadással élő hároméves kisfiúért húztak korcsolyát. A jótékonysági program két szárligeti fiatal, Haag Laura és Kerekes Máté István ötlete volt.

A tatabányai Bárdos-gimnázium tanulói mellett, önkéntesek, és sztárok várták változatos programokkal az érkezőket. Szücsné Posztovics Ilona polgármester is üdvözölte a kezdeményezését, s kiemelte, hogy ezen a délutánon nemcsak az egészségükért, hanem a kis Ábrisért is korcsolyáznak. A programon részt vett Bencsik János országgyűlési képviselő. A fellépők között volt Pápai Joci is. A program elején ott volt Ábris és anyukája is, akinek a rehabilitációját segíti majd a jótékonysági akcióból befolyt összeg.