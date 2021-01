Sokan felfedezték a bakonyaljai szépséget: megváltoztatta az életét a Tündérszépek

Szép lányokból a Kisbéri járásban sincs hiány. Szabóné Bogdán Adrienn kétszer is részt vett a Mediaworks Hungary Zrt. Tündérszépek országos szépségversenyén.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Adrienn először a 2019-es mezőnyben próbált szerencsét, akkor a döntőbe is bejutott. Tavaly is jelentkezett a versenyre, azonban dupláznia nem sikerült. A 27 éves szépség azonban ezt cseppet sem bánja. A kezdetekről, a Tündérszépek szerepléséről és további terveiről a Kemma.hu-nak mesélt.

– Először 18 évesen kezdtem modellkedni, de akkor még nem éreztem magamat elég érettnek hozzá és inkább a pályaválasztásra koncentráltam. Végül 24 évesen kezdtem komolyabban foglalkozni a fotózással. A Tündérszépek országos döntőjébe 26 évesen jutottam be. Nagyon sokat jelentett nekem, és büszke voltam, hogy a 18–20 évesek között is helyt tudtam állni – emlékszik vissza Adrienn, aki sok felkérést kapott a döntő után. Nevét és főleg arcát országosan is megismerte a közönség, miután szerepelhetett Byealex és Pixa Apátok című klipjében, ami több mint 16 milliós megtekintésnél tart már.

A 2019-es verseny után Adrienn életmódot váltott: a futás és az egészséges táplálkozás az élete fontos része lett. Így vágott bele a 2020-as versenybe is.

– Nagyon sok fotós keresett meg, hogy szeretne egy fotósorozatot készíteni rólam. Az is hihetetlen érzés volt, mikor ismeretlen férfiak, nők, idősek vagy fiatalok megállítottak az utcán, mert felismertek az újságból. Mindenki nagyon kedves volt és nagyon sok pozitív visszajelzést is kaptam – mondta Adrienn

Bár a modellkedésről még teljesen nem mondott le, Adriennek már új tervei vannak. Sminkesnek tanul és a maszkmesterség is érdekli. Szeretné folyamatosan képezni magát.