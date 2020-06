Sokakat rabul ejtett Tatabányán a levendula

Júniusban már lehetett találkozni a levendulaszüretet hirdető posztokkal. Tatabányán két helyen is jártunk. Kertvárosból korábban a levendula kedvelőihez vitték el a virágokat. Vásárban és rendezvényeken kínálták illatpárnáikat, és illatos csokraikat. A programok ugyan elmaradtak, de a virágzás nem, így „szedd magad” akciót hirdettek.

Lila szalagos tábla köszöntötte az érkezőt. A ház ura kedvesen invitált a kellemes hangulatú kertbe. Különleges, házi készítésű portékák, horgolt álomfogók, illatzsákok, csokrok látványa fogadott.

Hogyan hat a levendula

A levendula lilás virága kellemes, üde, illatos. Fő hatóanyaga a kellemes illatú illóolaj (linalool, linalil-acetát), de tartalmaz még flavonoidokat, cser­anyagokat, kumarinokat is.

Teája idegnyugtató, görcsoldó hatású, de ismert fejfájás-csillapító, fertőtlenítő hatása is. A levendulavirágokat gyakran alkalmazzák nyugtalanság, alvászavarok, idegi alapú gyomor- és bélbántalmak kezelésére. Használják rovarcsípések esetén is. Kiváló gyógyír reumás fájdalmak, idegzsába kezelésére is. Kellemes illóolaját előszeretettel hasznosítja az illatszeripar.