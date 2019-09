Sokak örömére átadták az új dorogi futópályát

Az új futópályát a Dorogi Futókör Sportegyesület tagjai egy tiszteletkör megtételével hivatalosan is használatba vették.

Együttműködési megállapodást írt alá az új Zöld Liget Futópálya használatáról az önkormányzat nevében dr. Tittmann János polgármester, a városi egyesített sportintézmény képviseletében Szekér Zoltán intézményvezető, valamint Sárdi Tamás, a Dorogi Futókör Sportegyesület elnöke.

Az okirat értelmében az Otthon téri parkban kialakított futókört az üzemeltető sportintézmény a fenntartó önkormányzat hozzájárulásával a sportegyesület használatába adta. A sportklub tagjai ezen felül vállalták, hogy egészségfejlesztő, illetve egészségmegőrző sportprogramokat is szerveznek és rendszeresen felügyelik majd a létesítményt.

A júniusi KosBor Fesztivált követően munkagépek lepték el a parkot, a nyomvonal kijelölése után pedig el is kezdődtek a futópálya kivitelezési munkálatai. Elsőként felmarták a földet, majd elhelyezték a sóderágyat, melyre néhány hete került rá a műanyag borítású futófelület. Az európai uniós támogatás és önkormányzati forrás révén megvalósuló futókörhöz kapcsolódva szabadtéri fitnesz­parkot alakítottak ki, amellyel tovább javultak a lakosok sportolási lehetőségei.

Az Otthon téri négyszáz méter hosszú, két méter széles, korszerű burkolattal rendelkező futókör gyakorlatilag a Dorogi Zsigmondy Vilmos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Gimnázium szomszédságában található, így a testnevelési órákat is kiszolgálja. Többek között emiatt alakítottak ki egy száz méter hosszú gyorsító szakaszt is.

A kivitelezés mellett a területrendezésre is nagy hangsúlyt fordított az önkormányzat, hiszen kandelábereket telepítettek a nyomvonal mellé, amellyel biztonságosabbá tették a vasútállomás melletti területet. Ezenkívül padokat, szemétgyűjtő edényeket is elhelyeztek, mely a rekreációs területre érkezők érdekeit szolgálják majd. Az együttműködési megállapodás aláírása után a Dorogi Futókör Sportegyesület tagjai egy tiszteletkör megtételével hivatalosan is használatba vették a ligetet.