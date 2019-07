A tatabányai ebrendászeti telep macskapalotájánál csak egy jobb helye lehetne a cicáknak

Nyáron sincs megállás a tatabányai ebrendészeti telepen, ahol immár két éve foglalkoznak cicamentéssel is. Széplaki Katalinnal, a telep egyik munkatársával beszélgettünk, aki nem mellesleg, „civil életében” a Tatabányai Ebrendészeti telepet támogató Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület egyik tagja.

Tökéletes tisztaság, és valóságos macskapalota fogadja az ebrendészeti telepre látogatókat. Bár a kutyusok sem panaszkodhatnak, azért minden állaton látszik: hiába a kényelem, a jó gazdi még hiányzik az életükből. Jelenleg több mint 20 felnőtt kutyus és 24 kölyök, valamint 11 macska várja, hogy eljöjjön értük az igazi. Széplaki Katalintól megtudjuk: két éve foglalkoznak cicamentéssel is, legtöbbször sikerül jó családba gazdásítani a macskákat.

Az örökbefogadási folyamat többnyire egy telefonbeszélgetéssel indul. Minden esetben ragaszkodnak hozzá, hogy többször is meglátogassák a kiszemelt állatot a gazdijelöltek, nem mindegy az sem, hogy a cica miként viszonyul hozzájuk. Felmérik, hogy az örökbe fogadni szándékozó tisztában van-e a macskatartás költségeivel, az éves oltások, rendszeres féregtelenítés fontosságával. Oltott, parazitamentes állatokat adnak örökbe, az ivartalanítást is a lehető legkorábban elvégzik. Az első cicásoknak is minden segítséget megadnak.

Katalin úgy vélte, az elmúlt évekhez képest talán kevesebb a kóbor kutya, bíznak abban, hogy ez így is marad. 50-55 kutyát tudnak egyszerre fogadni, a cicáknak körülbelül tíz hely jut. „Macskafronton” jelenleg telt ház van, így nagyon várják azokat, akik cicával tennék szebbé mindennapjaikat.

Széplaki Katalin úgy fogalmazott, leginkább jó gazdikra van szükségük, de emellett a legapróbb dolgoknak is örülnek. Nagy szükség lenne még „segítő kezekre” az állatgondozóhoz, valamint a telep és környéke időszakos rendbetételéhez. A tárgyi adományok is jól jönnek, mert az egyesület nemcsak a telepen élő állatokat eteti, hanem rendszeresen segít rászorulókon, és más állatvédő szervezeteknek is. Az anyagi segítség is jól jön, mert sokat áldoznak az ivartalanításra, és egyéb állatorvosi kiadások is vannak. Várják azokat, akik csatlakozni tudnának az egyesület telepen végzett munkájához.