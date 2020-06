Sok kutya maradt magára a kijárási korlátozás után Komárom-Esztergomban

A veszélyhelyzet nemcsak az emberek, de a négylábú kedvencek életére is kihatással volt. Egyes menhelyeknél megnőtt az örökbefogadások száma, míg máshova több út mellé kitett kutyát vittek be. Most pedig a vihar tépázza meg az ebek idegeit.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. A veszélyhelyzet feloldása után megnőtt a kitett kutyák száma. ­Legalábbis ezt tapasztalta a tatabányai Tappancs Állatotthon Alapítvány alapítója, Zsigáné Marosi Éva. – Az elmúlt hetekben sok kutya került be hozzánk, amelyeket út szélére, erdőbe tettek ki. Úgy vélem, egyes emberek a karantén bezártságát háziállatokkal próbálták átvészelni. Volt társaságuk, sétáltatásuk okot adott arra, hogy elhagyják a lakásukat. Azonban a veszélyhelyzet elmúltával, ahogy visszatért az élet, már nem volt szükségük rájuk, ezért megszabadultak tőlük – vélekedett a tatabányai állatmentő. Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatközpont Alapítvány elnöke, Pálmai Andrea elmondta, ők nem tapasztalták, hogy a veszélyhelyzet után több állat kerülne az utcára. Viszont náluk az elmúlt időszakban többen szerettek volna örökbe fogadni kutyát.

– Minden örökbefogadás előtt felmérjük a családot. Nem minden esetben voltunk meg­győződve, hogy biztos helye lenne az állatnak és nem csak a karantén ideje alatti időtöltésre szeretnék. Nekik nem adtunk kutyát – árulta el az állatvédő. A Rex Komáromi Állatvédő Egyesületnél is megszokottnál több kutyát kerestek. – Havonta átlagosan tíz ebet adunk örökbe. A veszélyhelyzet két hónapja alatt viszont havonta húsz négylábú talált otthonra. Úgy gondolom, hogy ennek az egyik oka lehet az is, hogy az emberek huzamosabb ideig voltak otthon, így akik korábban már fontolgatták az örökbefogadást, azoknak ez most egy jó lehetőség volt a beszoktatásra – magyarázta Mandel Géza, az egyesület elnöke. Vihar idején

Az állatvédők szerint egy dörgéssel, villámlással kísért nagyobb vihar ugyanolyan hatással lehet a kutyákra, mint a szilveszteri durrogtatások. Sok, amúgy teljesen jól nevelt és nyugodt kutya el akar bújni, nyüszít, ugat. Sőt, egyes állatok még az ablakon, kerítésen is kiugranak. – A kertben tartott kutyáknak biztosítsunk egy biztonságos helyet, és fontos, hogy ne tartsuk láncon. A lakásban tartott állatok mellett vihar alatt próbálják elterelni az állat figyelmét, simogassák, játszanak vele, engedjék maguk mellé – tanácsolta Zsigáné Marosi Éva.