Soha olyan biztonságos motoros felvonulás nem volt Esztergomban, mint most lesz

A Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulást idén fokozott járványügyi biztonsággal és korlátozott létszámban tartják meg,

Ahogy arról beszámoltunk, idén a hatodik alkalommal rendezik meg a Motorosok is Lehetnek Angyalok jótékonysági felvonulást az esztergomi Vaszary Kolos Kórházért. A járványhelyzet miatt a szokásos nyári időpont helyett őszre halasztották a felvonulást, így 19-én szombaton bőgnek fel ismét a vasparipák a térségben.

Lehotay Katalin, a felvonulás szervezője és a dorogi Off Road Lehotay Motorosbolt vezetője kiemelte: a kórházi gyűjtés és felvonulás szívügyük, de az idei felvonulás egy kicsit más lesz. Nagyon odafigyelnek, hogy maradéktalanul betartsák a járványügyi előírásokat, emellett idén először létszámstop lesz a felvonuláson.

A szervező humorosan hozzáteszi: azért a motorosok védve vannak a felvonuláson, hiszen a védőfelszerelésük, illetve a sisak ezúttal nemcsak a baleset, hanem a vírus ellen is védi őket. Persze szigorú előírásokat így is be kell tartania mindenkinek, így minden résztvevő aláírja és vállalja, hogy betartja a másfél méter távolságot a többi résztvevőtől. Ezen túl nem szabad használni a megszokott köszöntési formákat, úgy mint puszi, ölelés, kézfogás. Emellett sorban állásnál maszkot kell viselni.

Eddig minden évben a dorogi motorosbolt előtt volt a gyülekező. A járványhelyzet miatt idén azonban – elkerülve a tömeget – az üzlet előtti parkolóban csak átmenő forgalmat biztosítanak majd: csak a felvonulásra regisztráló motorosok állhatnak meg, kizárólag sisakban és kesztyűben. Az üzletbe nem is lehet majd bemenni a rendezvény ideje alatt.

A szervező kiemeli, hogy a járványhelyzet miatt létszámstopot vezetnek be a felvonuláson. Emiatt idén először az utasoknak is kötelező regisztráció.

– Regisztrálni csak addig lehet, amíg van matrica. Ez azt jelenti, hogy nem tudjuk garantálni, hogy aznap még lesz hely – tette hozzá Lehotay Katalin.

A motorosbolt helyett a Dorogi József Attila Művelődési Ház előtti térről indul majd a menet, mert kellőképp szellős a tér, ott tudják a biztonságos távolságot betartani a résztvevők. A helyszínt egyébként le is zárják, és az indulásig csak az előzetesen regisztrált résztvevők léphetnek be.

A menet rendőri felvezetéssel 12 óra 15 perckor indul Dorogon keresztül Tokodaltáró, Tokod, Tát útvonalon át Esztergomba, ahol a motorosok körülbelül 12 óra 45 perckor tesznek egy tiszteletkört a kórház udvarán. Ezután a felvonulás végállomására vonulnak, amely ezúttal a Mindszenty téren és a Kis-Duna sétányon lesz.

A helyszínen ebéddel várják a motoros angyalokat, aki pedig elég elhivatott, vért is adhat az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolában. A rendezvény körülbelül 17 óráig tart majd.