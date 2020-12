Karácsony alkalmából mintegy másfél órás koncertet adott a Zsolt Nándor Zeneiskola, melyet száznál is többen követtek élőben az intézmény Facebook-oldalán. A világhálónak hála, a hangverseny ideig-óráig feledtethette velünk az idei esztendő viszontagságait.

– Kívánom mindenkinek, hogy koncertünket hallgatva költözzön nyugalom és karácsonyi hangulat a szívekbe, lelkekbe, hiszen van karácsony. Lesz karácsony – mondta Udvardyné Pásztor Ágnes, a zeneiskola igazgatója, az ünnepi hangversenyének kezdetén.

E kedves szavak a teljes közvetítést áthatották. Az adventi koszorú lágyan lobogó gyertyái – immáron mind a négy pislákolt – és a feldíszített karácsonyfa is jelezte: közeleg az ünnep, melyet bár a pandémia beárnyékol, nem lehet elvenni az emberektől. A kellemes dalok pedig arra hivatottak, hogy egy kicsit visszaadják az embereknek az elveszett hitet.

Karácsony éjjelét idézte Szabó Enikő, az első fellépő, kinek csodálatos énekhangja könnyeket fakaszthatott még a kevésbé érzelgős hallgatók szemében is. A folytatásban Dávid Zsuzsanna és Séra Anna barokk fuvolán, illetve barokk hegedűn szólaltatta meg a híres francia zeneszerző, Joseph Boismortier két tételét.

Ahogy teltek a percek, az atmoszféra egyre jobban beszippantotta a virtuális publikumot. Eltűnt a távolság és valósággal úgy éreztem, mintha ott ülnék a nagyterem egyik sorában, kezemben a kiélesített fényképezőgépemmel és a jegyzetfüzetemmel. Pedig otthon voltam, a szobában ülve lábammal doboltam a ritmust, a szerzemények után pedig mindig megtapsoltam a fellépőket.

– Milyen szép zene! – szólalt meg a hátam mögött feleségem nagymamája, aki felfigyelt a kisszobából kiszűrődő dallamokra és utánajárt, honnan jöhet ez a szép muzsika. Belehallgatott ő is produkciókba és elismerően nyilatkozott a fiatalokról is, akik lámpaláz nélkül, büszkén ragadtak hangszert.

A második blokkban szerephez jutó növendékek és tanáraik lelkesedése, a harmadik részben felcsendülő zeneművek tovább emelték a hangulatot, ám a legnagyobb show-t mégis azok a karácsonyi dalok tartogatták magukban, melyeket Szalkay Dávid, Kovács Tamás és Szikora Balázs előadásában hallhattunk. Frank Sinatra Let it Snow című szerzeményéhez pedig a jól ismert kalap is előkerült.