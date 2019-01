Hatalmas sikerrel oktat kétszáz növendéket a Silhouette Balett Oroszlányban és Tatabányán

Évekkel ezelőtt egész estét betöltő darabokról, ma már elgondolkodtató, maradandó élmények átadásáról, a színvonal további emeléséről beszél a nívódíjas Csáky Mária, a Silhouette Balett művészeti vezetője.

A kitűnő szakember csaknem kétszáz gyermek táncoktatását irányítja Oroszlányban és Tatabányán. Legutóbb A diótörő című mesebalett bemutatója után találkoztunk az Agorában.

A főpróbára érkeztem. Az Agora színpadán próbált csaknem ötven gyermek, a legifjabbak mindössze hét-nyolc évesek. A díszlet már ragyogott, csodás jelmezekben táncoltak a kisminkelt, bájos kisasszonyok és fiatalurak. Teljes csöndben, csak a zene hallatszott. Az ugrások, emelések nem puffanásban végződtek: a szereplők szinte alig értek a színpadhoz. Lágyan siklottak a díszletek között. Ha nem tátong az ürességtől a nagyterem, azt gondolhattam volna, hogy elkéstem az előadásról.

A jelenetek pillanatok alatt váltották egymást, a hatalmas díszletek is pillanatok alatt tűntek el a színpadról. Örömtáncot láttam. Később a vezérlőből megérkezett Csáky Mária. A szereplők leültek egymással szemben, és miközben a spiccek tökéletesítését gyakorolták, hallgatták az előadás előtti utolsó figyelmeztetéseket.

A Diótörőt Oroszlányban karácsony előtt mutatták be. A két ünnep között, a sikeres tatabányai bemutató után beszélgettem a művészeti vezetővel, aki 2007-ben Megyei Príma Díjat vehetett át.

Akkor azt nyilatkozta, hogy egész estés balettelőadások bemutatását tervezi. Ma már hat mesebalett (a Diótörő mellett a Grincs, a Hamupipőke, az Óz, a Tótágas és a Hüvelyk Matyi), és három kortárs táncszínházi darab (A két oldal, Labirintus vándora és egy impresszió Halász Károly zeneszerző műveire) fűződik a nevéhez. Mi a következő lépés?

– Nagyon fontosnak tartom a technikai fejlődést. Még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az alapozásra. Ugyanakkor a célunk, hogy amatőr együttesként is tudjunk maradandó, vagy akár elgondolkodtató élményt nyújtani a közönségünknek – vallja Csáky Mária.

Hozzáteszi: az idő előrehaladtával a célok néha változnak, de a tánc hihetetlenül sikeres nevelő hatása megkérdőjelezhetetlen. Ez az egyik leglátványosabb önkifejezési mód. A tudás átadásán túl azonban rendkívül fontos a közösségépítés, az egymás iránti elfogadás megtanítása is.

A tánc nevel.A kisasszonyokhoz közben érkeznek a szüleik. Csendes gratulációt, ölelést és néhány szál virágot is kapnak. Tüllszoknyák, csillámporos gyermekarcok gyűrűjében beszélgetünk tovább. A közelünkben áll Zagyváné Ruppert Renáta, a tatabányai iskola vezetője. A mellette elsuhanó növendékek mindegyikéhez van egy-egy kedves szava. A próba jut ismét eszembe. A csendes koncentráció, amelyet a legkisebb gyermek esetében is tapasztaltam.

– Egész kicsi korban kezdünk foglalkozni a gyerekekkel. Valaki bölcsődésen, pelenkában, topogva kezdi. Fontos, hogy itt közösségbe kerül, megismer más gyerekeket, megtanulja, hogy vannak bizonyos elvárások, amelyeket időről időre teljesíteni kell. Persze nem várható el, hogy mindenkiből balerina legyen. Azok, akik tőlünk indulva szép sikereket értek el, remek példaképei a fiatalabbaknak. Egy-egy előadás kapcsán alapvetően azokkal dolgozunk, akikben érződik már ilyen kis korban az elhivatottság. A felkészítés során sokat beszélgetünk a gyermekkel és a szülőkkel is – vallja a művészeti vezető, aki 1989-től tanít táncot.

Az oktatás mellett a díszletet, a fellépő ruhák nagy részét is Csáky Mária tervezi és készíti el. Így két nagy álma, a tánc és a divattervezés is része a mindennapjainak. Versenyre is készülnek rendszeresen a táncosok.

A Silhouette Balett művészeti vezetője vallja: a verseny azért fontos, mert a gyerekek éles helyzetekben tanulják meg a maximális koncentrációt. Ott, akkor, egyszer van lehetőségük a megismételhetetlen teljesítményre, mindez egy alkalommal ad lendületet egy produkciónak.

Tizenhárom évvel ezelőtt először mérettették meg magukat nemzetközi porondon, ahol a színházigazgatókból és táncmesterekből álló szakmai zsűri kiválóra értékelte munkájukat. A következő esztendőben már az Egyesült Államokban képviselhették Oroszlányt és két világbajnoki aranyéremmel tértek haza. Az öltözők mindeközben elcsendesedtek. Büszke szülők és nagyszülők kísérték haza az ifjú és tehetséges balerinákat.