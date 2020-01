A Crohn-beteg édesanya, Laura férje tájékoztatta a felesége gyógyulásáért szorítókat, hogy Laurát Münchenben sikeresen megműtötték június 8-án szerdán. Az édesanya az ünnepeket otthon, szerettei körében tölthette. A kislányuk, Alíz bár hónapokig nem találkozhatott anyukájával, de mindig örül és mosolyog Laurára.

A betegségről A Crohn-betegség egy krónikus gyulladásos kór az emésztőrendszert támadja meg, többnyire a vékonybél és vastagbél érintett, kiterjedhet a gyomorra is. A gyulladás a bél kilyukadásához, fekélyekhez, sipolyképződéshez, gyulladásos tályogokhoz vezethet. Laura 2006 óta szenved ebben a betegségben. 2019 februárjában életet adott kislányának, Alíznak, azonban az anyuka állapota azóta folyamatosan rosszabb lett. A Crohn-betegség teljesen eluralkodott rajta, műtétek sora és szepszis következtében drasztikusan leromlott az állapota.

Laurát január első napjaiban szállították át Németországba, a müncheni útra édesanyja kísérte el. A kórházban családi szobában helyezték el a lábadozás idejére, amely Németországban nem jár plusz költséggel. A beavatkozástól azt várják, hogy megkönnyítse a fiatal nő életét, aki reményei szerint így több időt tud majd eltölteni kislányával.

A tehermentesítő műtétet (amely jóval bonyolultabb volt a tervezettnél) dr. Igors Iesalnieks végezte. A műtét 10 és fél órát vett igénybe, de minden jól sikerült. Most a vizsgálatok, a parenterális, emésztőrendszert kikerülő mesterséges táplálkozás beállítása és a lábadozás következik. A férj, Molnár Tibor azt írta, nem lesz veszélytelen ez az időszak sem, mindig bekövetkezhet váratlan esemény, de muszáj hónapoknak eltelnie a következő és remélhetőleg az utolsó nagy műtétig. Igors professzor véleménye az, hogy a nagy műtét után teljes és egész életet élhet, persze kontrollra és utókezelésre egy ideig szükség lesz.

Összefogás segítette

Laurának több millió forintot gyűjtöttek már a megye és az ország több pontján jótékonysági hangversenyeken, sütivásárokon, futásokon. Az édesanya állapotával, a család jelenlegi helyzetével, a felajánlásokkal kapcsolatban a Facebookon egy csoportot, valamint egy oldalt is létrehoztak, ahol naprakészen számolnak be a fejleményekről.Az édesanya és családja továbbra is szívesen fogadja az adományokat