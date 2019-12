Tatára került a SÉTA-Aranytoll, Tatabányára az iskolák díja

Átadtuk a Sajtó és Tanulás programunk őszi szemeszterének díjait szerkesztőségünkben pénteken. Az Aranytollat a Tatai Református Gimnáziumból Pruzsinszki Bence, az iskolák díját pedig a Tatabányai Árpád Gimnázium érdemelte ki.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

A 24 Óra és a Kemma.hu vendége volt a Sajtó és Tanulás (SÉTA) program három legkiemelkedőbb diákja, valamint iskolai mentoraik, Csúzyné Harasztosi Julianna, Gálné Bagdán Eszter és Szalay Izabella. Takács Zoltán főszerkesztő köszöntötte az ifjú tollforgatókat és pedagógusaikat a díjátadón, amellyel a legkiemelkedőbb teljesítményeket és a fiatalok tehetségét, szorgalmát ismertük el. Ezt követően a 24 Óra újságírója, Sugár Gabi, valamint Szűr Annamária regionális online vezető szerkesztő osztotta meg velük a SÉTA-órák tapasztalatait, valamint az értékelés főbb szempontjait.

Ez alapján az iskolák 150 ezer forintos díját a Tatabányai Árpád Gimnázium érdemelte ki. Itt a SÉTA apropóján iskolaújságot is indítottak. Az legjobb tollforgató a Tatai Református Gimnázium diákja, Pruzsinszki Bence lett. Az Aranytollas diák 25 ezer forintos könyvvásárlási utalványt is átvehetett. Második helyezett lett az Árpádból Pap Kitti, míg harmadik az Eötvösből Bodó Valentina, szorgalmukkal, stílusukkal mindhárman kiérdemelték a nyári SÉTA-táborban való részvételt, de mellettük is számos tehetséges, ügyes ifjú (és talán leendő) újságírót ismertünk meg a program alatt.

A Bárdos László-, a Tatabányai Árpád-, a Tatai Református- és az Eötvös József-gimnáziumok diákjai novemberben ismerkedtek meg az újságírás alapjaival, és a kemma.hu/setater oldalon azóta is elérhető cikkekben számot is adtak tudásukról, illetve arról, hogy mi érdekli őket, kikre büszkék az iskolájukból, vagy hogy milyen az élet 14-18 éves fiatalként manapság.