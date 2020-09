Maga mellé vette a Michelin-csillagos séf az oroszlányi szakácsot

Az oroszlányi Ötves János ugyan kiesett a Konyhafőnökből, de úgy fest, Sárközi Ákos séf, ígéretét betartva lehetőséget adott neki az éttermében.

A Konyhafőnök gasztroverseny szereplőinek olyan menüt kellett összerakniuk a minap, amiben a főételhez és a desszerthez is savanyított zöldségeket kellett használniuk. Mint arról már írtunk, az oroszlányi Ötves János a verseny során otthonosan mozgott a konyhában, bizonyítva rátermettségét. Marokkói feketekagylója és tűrt húsa is osztatlan sikert aratott, csapatban viszont kevésbé jól dolgozott. János kreativitása ezúttal felülmúlt mindent, viszont nem jó értelemben. A séfek elé állva hamis hortobágyi palacsintaként mutatta be ételét, de végül kiderült, hogy nem is annyira hamis.

Miután Fördős Zé – az egyik zsűrítag – a kóstolás után megkérdezte, hogy mit rakott a töltelékbe, amitől olyan hús íze van, János rávágta, hogy húst. Ettől függetlenül tejszínhabbal és ribizlivel díszítette az ételt.

– Az, hogy hús van a desszertben, én azt nem tudom hova tenni. Lehet, hogy van olyan nyitott szellemiségű ember, aki el tudna fogyasztani jóízűen egy töltött káposzta után egy húsos palacsintát tejszínhabbal és gyümölccsel, de az nem én vagyok – mondta, nem sokkal később pedig már arra kérték Jánost, hogy vegye le a kötényét és hagyja el a konyhát.

Az ítészek ugyan nem tudták túlzottan értékelni a gasztronómiai kalandozást, a kiesés keserűségét Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf édesítette meg azzal, hogy fejlődési lehetőséget kínált versenyzőjének az egyik éttermében. Elmondása szerint nagyon megkedvelte a csapatában munkálkodó oroszlányi versenyzőt, tehát tárt karokkal várja saját éttermének konyháján, ha érez magában annyi motivációt. Úgy tűnik, a séf betartotta az ígéretét, mert Sárközi épp a napokban közölte a világgal, vagyis osztott meg egy posztot, hogy János az egyik éttermének konyhájában sürög-forog.