Sikerre vinné a Tatabányai Szakképzési Centrumot Schmidt Csaba

A Tatabányai Szakképzési Centrum (TSZC) kancellárjaként azon dolgozik, hogy olyan szakmákat választhassanak a fiatalok, amelyekben sikeresek lehetnek. A szervezet pénzügyi és infrastrukturális feltételeinek biztosítása mellett komoly szerep hárul rá a helyi politikában is, és ha a választóktól felhatalmazást kap, újra megméretteti magát. Schmidt Csabával, Tatabánya előző polgármesterével beszélgettünk.

– Augusztustól a Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja. Milyen feladatokkal jár új megbízatása?

– A választások után nyilatkozataimban hangsúlyoztam: továbbra is Tatabánya fejlődéséért szeretnék dolgozni. Ezért pályáztam meg a kancellári feladatokat. A vállalás túlmutat a városon, hiszen a TSZC a megye kétharmadát fedi le és tizenegy szakképző intézmény működését biztosítja. A centrum legfőbb vállalása, hogy a megye gazdasági fejlődését felkészült szakemberek biztosítsák. Fontos, hogy olyan szakmákat kínáljunk a diákoknak, amelyekben ki tudnak teljesedni, sikeressé válhatnak. Kancellárként e folyamat pénzügyi és infrastrukturális hátterének biztosítása a célom.

– Mennyiben változott az elmúlt időszakban TSZC belső felépítése?

– Törvény szabályozza a centrumokon belüli szoros együttműködésen alapuló kettős vezetés működését. A gazdasági, pénzügyi folyamatokért a kancellár, a szakmai tevékenységekért a főigazgató felel. A szervezeten belül Pákozdi Szabolcs főigazgatóval az intézmény és a szakképzési rendszer modernizálásán dolgozunk.

– Ez konkrétan mit jelent? Milyen változásokra lehet számítani?

– Átalakulóban van a szakképzés, egyre erőteljesebben kell fókuszálnunk az igényalapú oktatásra. Eddig ugyanis nem vizsgálták, hogy a jelenleg működő képzési rendszerben végzett szakemberekre van-e igény a munkaerőpiacon. Nekünk most az a feladatunk, hogy a gazdaság igényeihez igazodó struktúrát alakítsunk ki. Maga a szervezet is átalakult, életre hívták az Esztergomi Szakképzési Centrumot, így a tatabányaihoz 11 intézmény tartozik 5200 diákkal. Változott a pedagógusok munkaviszonya is, hisz szeptembertől a Munka Törvénykönyve alá kerültek és a diákok ösztöndíjrendszere is már a korábbinál szélesebb lehetőségeket kínál.

– Tatabányán az oktatási rendszer korábban is próbált igazodni a piachoz.

– Kétségtelen. Voltak szigetszerű intézkedések, amelyek ebbe az irányba hatottak, Tatabányán is. Ezért is pályáztam meg ezt az állást, mert polgármesterként is stratégiai jelentőségűnek gondoltam az oktatást. A Modern Városok Programjában több ilyen projekt szerepelt.

– Ennek jelentős beruházása volt a TSZC és a technikum kialakítása.

– Gyönyörű épületbe költözhetett a most már TSZC Bánki Donát – Péch Antal Technikumként működő intézmény. Itt már modern laborok – elektronika, PLC, robotika – állnak a diákok rendelkezésére. Félmilliárd forint értékű eszközpark segíti a diákokat. A hagyományos autószerelő műhely mellett például itt a hibrid autók szerelésével is foglalkoznak majd. A diákok a modern, a szülők a biztonságos környezetet keresik, ezért helyeződött át a város széléről a központba az iskola. Az új helyszín már megfelel az ipar 4.0 kihívásainak. A cél az, hogy ezt a fejlesztést minden intézményünkben megvalósítsuk.

– Melyek most a legfontosabb vállalásaik?

– A stratégiaalkotás, amelybe beleépítjük vállalatok, települések igényeit, miközben megvizsgáljuk a diákok és a szülők elképzeléseit is. Fontos, hogy lássák, érdemes a szakképzést választani, mert szinte azonnali elhelyezkedést jelent, másrészt innen is van út a továbbtanulás felé. Előnyt is jelenthet, hogy már szakmai tapasztalattal is rendelkezik a hallgató. Sajnos ma még az a gyakorlat, hogy ha valaki tovább szeretne tanulni, gimnáziumba megy. Legfontosabb partnereinket személyesen keressük fel – polgármestereket, gazdasági szereplőket, majd utána a diákokat is faggatjuk elképzeléseikről.

– Kirajzolódni látszik már néhány intézményi szintű változtatás?

– A párhuzamosságot szeretnénk megszüntetni, azaz ugyanabban a szakmában két közeli településen ne induljon két fél osztály. Persze a népszerű szakok esetében, még ez is előfordulhat.

– Melyek a népszerű szakok most?

– Összetett kérdés, vannak szakok, amelyeket sokan választanak, de az ezeken végzők nehezen tudnak elhelyezkedni. Máshol meg lenne munkalehetőség, csak nincs elég jelentkező. Tapasztaljuk, hogy ha otthonunkban valami elromlik, alig találunk szakembert. Meg kell tehát mutatnunk, hogy melyek a hiányszakmák, megvizsgálnunk, hogy a diákok miben tehetségesek. Egy jó szakma felér egy diplomával.

– Az elmúlt választási ciklusban elindított oktatást fejlesztő beruházások összefüggenek.

– Igen, és a Modern Városok Programjának projektjei között kiemelt helyen állnak ezek a projektek, amelyek kidolgozásakor már a gazdaság igényeire koncentráltunk. Jelentős állomása volt ennek a Tatabányai Szakképzési Centrum és a Bánki Donát – Péch Antal Technikum átadása előtt az Árpád épületének felújítása és reálgimnáziummá fejlesztése. Ezt követően adtuk át a Tatabányai Kollégiumot, ahol elsősorban a szakképzési centrum diákjait helyeztük el. A folyamatosan erősödő oktatási rendszerünknek új alapja lehet a katolikus gimnázium. Az óvoda és általános iskola után sokaknak más városokba kellett beíratniuk gyermekeiket, ha katolikus középfokú oktatási intézménybe szerették volna járatni gyermekeiket. Ma már erre is van lehetőség a megyeközpontban és bízunk benne, hogy hamarosan már a patinás épület is elkészül. A tudás pedig elképzelhetetlen – különösen a mi generációnknak – könyvek és könyvtár nélkül. A megyei könyvtárral olyan tudásközpont jött létre, ahol a fiatalok modern környezetben tájékozódhatnak 21. századi információs csatornákon. A cél, hogy a fiatalok maradjanak Tatabányán és nemcsak jó képzéseken, majd kiváló munkahelyeken teljesedjenek ki, hanem otthon is érezzék magukat.

– Az új vállalásával hátrább kíván lépni a politikától?

– Az elkövetkezendő hónapokban derül majd ki, hogy a frakcióvezetői és kancellári feladatok miként egyeztethetőek össze. Mindkettőt fontosnak tartom, de jelenleg a kancellári feladat a hangsúlyosabb, ehhez kell igazítanom további vállalásaimat. Önkormányzati képviselőként természetesen továbbra is a választókért és városért dolgozom majd.

– Tehát szakmai útra tér?

– Mindkét feladatomban a város és a megye közösségért dolgozom, ezért ezeket nem lehet szétválasztani egymástól. Mindkettőt a legjobb tudásom szerint végzem. A választások után kifejezetten olyan feladatot kerestem, ahol a helyi közéleti szerepvállalásomat folytatni tudom. Ezt a közgyűlésben lévő jelenlegi helyzet is indokolja, hiszen egyensúly van a testületben, így az ellenzékben lévő frakció vezetőjeként nagyobb odafigyelést és több munkát igényel. Emellett egy budapesti munka összeegyeztethetetlen lett volna.

– Hogy gondol a választásokra?

– Ha továbbra is érezni fogom a tatabányaiak bizalmát, akkor a közéletben továbbra is aktív szeretnék maradni, hiszen lassan húsz éve vagyok tagja a város képviselő-testületének és tovább szeretnék dolgozni Tatabányáért.