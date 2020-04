Sármos tatabányai tűzoltóval pózolt Répa

Nehéz eldönteni, hogy a tatabányai tűzoltónak áll-e jobban Répa, vagy a tapsifülesnek a lánglovag, mindenesetre tökéletes húsvéti kép készült kettejükről.

Az Országos Katasztrófavédelmi igazgatóság osztotta meg a Komárom-Esztergom megyei szóvivő, Varga Mihály Sebestyén fotóját, amely Tatabányán készült. Mint a szűkszavú posztból kiderül, a tatabányai tűzoltókhoz megérkezett Répa, a tapsifüles, akit egy kis modellkedésre is rávettek.

Nos, az bizton állítható, hogy Répának a tűzoltó sisak is jól áll, bár ahogy elnézzük, kicsit meg is illetődött a fotózáson. A képen egyébként Csanády Csabával szerepel.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! Hozzánk már megérkezett Répa, a nyúl, akit a kedvetekért egy kis modellkedésre is… Közzétette: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – 2020. április 12., vasárnap

Csanády Csaba korábban a Kemma.hu gyereknapi videójában is szerepelt, így azt is bizton állíthatjuk, hogy az orgánuma is igazán megnyerő:

Megható videó a gyermekkorról József Attila Altató című versét szavalták el nekünk tizenöten, tűzoltótól a grafikusművészig, gimnazistától a rendőrig, így megidézve a gyermekkort és azt, hogy milyen is az, amikor lehunyja kék szemét az ég. <3 <3 <3I ♥ Tata I ♥ Tatabánya Eötvös József Gimnázium, Tata Tata Város Diákönkormányzata TUnderground Club Patrik Esztergályos – Exatlon Hungary Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola Cutler Pulzus Fitness Tatabánya Mentőállomás #MindannyianVoltunkGyerekek #gyereknap Közzétette: Kemma.hu – 2019. május 25., szombat

Az ünnepet egyébként családi körben tölti a nyuszi, méghozzá Tatabányán, és csak a fotó erejéig látogatott be a tűzoltókhoz. De nem Répa az egyetlen négylábú, aki különleges helyszínen tölti a húsvétot a katasztrófavédők háza táján. Sugárcső alhadnagy, a Veszprém megyeiek celebje az otthonmaradás jegyében otthon pihen a hosszú hétvégén.