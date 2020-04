Sárisáp új gólyapárjának a tűzoltók készítettek fészket

Már birtokba is vette a gólyapár azt a fészket, melyet a sárisápi önkéntes tűzoltók készítettek el és a napokban helyeztek ki számukra.

A madarak néhány héttel ezelőtt jelentek meg a településen és Szabó Imre parancsnok elmondása szerint igyekeztek megragadni az alkalmat.

– Mivel nem volt még fészek a faluban és úgy emlékszem, hogy nem laktak még gólyák nálunk, ezért kitaláltuk, hogy valamilyen módon itt kellene tartanunk őket – mondta id. Szabó Imre tűzoltó.

A csapat ötletelni kezdett, majd lakatosokkal megcsináltatták azt a fém keretet, ami a „madárlak” vázaként szolgált. Egy gazda pedig szőlővesszőket ajánlott fel nekik, melyből megalkották a fészket, amit némi szalmával és gipszes homokkal is kibéleltek.

Már csak meg kellett találni a megfelelő helyet arra, ahol elhelyezhetik az általuk készített fészket. Végül az Únyi-patak mellett a tűzoltószertár közvetlen közelében egy oszlop mellett tették le a voksukat.

A nagy napon össze is verődött a társaság, majd Urbanics János helyi vállalkozó segítségét kérték, aki szívesen felajánlotta a daruját erre a célra. A fészek felszerelésére Balogh István és Bánhidi Dávid vállalkozott, őket kosárban emelték fel az oszlophoz.

A lakosok közül többen is megálltak és nézték, hogy mit is csinálnak az önkéntes tűzoltók. Azóta már egyre többen hallottak arról, hogy fészket helyeztek ki a gólyáknak, sőt sokaktól pozitív visszajelzést is kaptak.

– Örültünk annak is, hogy a madarak már másnap hajnalban megtalálták és birtokba is vették az új otthonukat – mondta a tűzoltó.