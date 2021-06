Sajtóriást készítettek Tatán: 385 liter tejből született a 40 kilós monstrum (Fotók)

Kereken negyven éve tudjuk, hogy minden egér szereti a sajtot, azonban természetesen nem csak a cincogó négylábúak rajonganak a finomságért, hanem mi, emberek is. Erről magunk is meggyőződhettünk a hétvégén, a tatai Kuny Domokos Múzeum várudvarában rendezett tematikus napon, a Svájcerájon.

A rendezvényen a kultúra, a történelem és a gasztronómia adott hasznos-ízes randevút egymásnak. Stegmayer Máté segédmuzeológus ismeretterjesztő előadást tartott az Esterházy-uradalom sajttal kapcsolatos történelméről.

– Korábban már több tematikus napot is tartottunk, a mostani a tejtermékek, a sajt készítéséről szól. Az Esterházy-uradalom is büszkélkedhetett annak idején sajtkészítéssel, mely országos szinten is megállta a helyét – fogalmazott lapunknak a szakember. Mint mondta, a tatai Esterházy grófi ág egyik felmenője, Esterházy Pál nevéhez köthető az első olyan, jól tejelő szarvasmarhák országba hozatala 1680-ban, melyek lehetővé tették az intenzívebb tejfeldolgozást.

– Tatán az 1810-es években, az Öreg-tó partján építettek fel egy olyan istállót, amelyben svájci technika alapján tudták a tejtermékek előállítását megkezdeni. Az épület még ma is áll, és emlékeztet egykori különleges funkciójára.

A sajtkészítés rejtelmeibe nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is betekinthettek az érdeklődők Tatán, Hegedűs Imre herceghalmi sajtkészítő mester ugyanis egy csaknem 40 kilogrammos sajtot készített a közönség szeme láttára, mintegy 385 liter tehéntejből.

– Etyeken van sajtműhelyünk, idestova tizennégy esztendeje foglalkozom sajtkészítéssel, ez szenvedély, mely egyre csak fokozódik. Hobbinak indult, később valóságos életformává vált – mondta. A mester kezei alatt egy svájci típusú hegyi sajt készült, nagy szakértelemmel. A kóstolás azonban természetesen még várat magára, hiszen az üstmunkát az érlelődés követi, így csak nagyjából egy év múlva lehetséges ízmintát is venni a hétvégén készült finomságból.

– Amennyiben a múzeumi szervezők akkor is szívesen látnak, a gyakorlatban is megismerhetik, hogy mi készült most – fogalmazott mosolyogva Hegedűs Imre.

Kérdésünkre, miszerint van-e titka a jó sajtnak, és ha igen, mi az, a szakember elmondta: mint minden termék és szolgáltatás, nem nélkülözheti a megfelelő hozzáállást.

– Ötven-száz sajtkészítőt ismerek, közülük senkinek nem ez a tanult szakmája, hiszen Magyarországon nemigen létezik sajtkészítő-képzés. Ez a foglalkozás más területekről hódított el embereket. Nagy titok nincs benne, azonban hogy egy életen át lehet tanulni, az biztos – zárta szavait. Mi pedig már csak annyit tehetünk hozzá: azért az egerek ízlésével nemigen lehet vitatkozni.