Ők kapták idén a sajtónapi díjainkat

Sajtónapi rendezvényünkön gokartozással töltötte a napot a szerkesztőség.

A hagyományos sajtónapi ünnepséget a komáromi Cart Cafféban tartotta szerkesztőségünk és kiadónk március 15-e alkalmából. A 24 Óra és a Kemma.hu ünnepségén elismeréseket is átadtak.

Az év újságírója díjat ezúttal Szűr Annamária online szerkesztő vehette át Takács Zoltán főszerkesztőtől. Kollégánk nevéhez fűződik többek között a 106 éves Annus néniről készült videó, amelyet majd’ hatvanezren láttak a Facebookon, és annak az örökbefogadott asszonynak a története, aki cikkünk után találta meg évtizedek óta nem látott testvérét.

"Én voltam az első, és én maradtam utolsónak" "Én voltam az első, és én maradtam utolsónak" Isten éltesse, Annus néni! Szeretnénk 106 évesen ilyen jó formában lenni! Közzétette: Kemma.hu – 2017. augusztus 17.

Az Unicum-díjat a humoráról is ismert és közkedvelt Petrik József kapta a szerkesztőség szavazatai alapján. Ő, amellett, hogy a tatabányai kézilabda-csapat rutinos krónikása, élvezetes riportjaival az olvasók kedvence is. Ő volt az például, aki az Almásfüzitőn forgató Jennifer Lawrence nyomába eredt. és Az év munkatársa elismerést a nagy munkabírású, lelkiismeretes Lepsics Jánosné vehette át Tímár János megyei üzletszervezési vezetőtől.

A hagyományos sajtónapi ünnepséget a komáromi Cart Cafféban tartottuk. Kipróbáltuk a teremgokartpályát is, ahol élvezetes, csapatépítésnek is beillő versengés után született meg a végeredmény. A hölgyeknél Nyári Csilla bizonyult a legjobbnak Pintér Bernadett és Lászlók Melinda előtt. A fiúknál száguldó fotóriporterünk Hagymási Bence nyert, alig megelőzve Nagy Tamást, míg a harmadik helyre Barcs Bence futott be.

(Borítóképünkön: Szűr Annamária, Takács Zoltán, Petrik József, Lepsics Jánosné és Tímár János díjátadón)