Saját dallal készült a fergeteges tatabányai bulira az Animal Cannibals (fotók)

Ismét ünnepelhettek a Vértes Centerbe érkezők, több ezren voltak kíváncsiak a komplexum rendezvénysorozatának hétvégi, őszi kínálatára, a színes kavalkádra.

Egy tűt sem lehetett leejteni a Vértes Center őszi programján, az Ízek, színek, illatok és dallamok című rendezvényen a hétvégén. Volt itt minden, ami szem és szájnak ingere. Kóstolók, koncertek, divatbemutatók, kvízjátékok és kézműves standok.

A komplexum aulájában, pontosabban a szomszédos barkácsáruház felé vezető kijáratánál, kézműves csokoládék és ízletes borok várták az érdeklődőket. Több gyermek kíváncsian figyelte milyen alkotás készíthető egy-két őszi terményekből, majd Farkasházi Réka kötötte le figyelmüket, gyermekműsorával.

Az ünnep azonban nem csak a fiataloké volt, a délután számos meglepetést tartogatott. A tatabányaiak egymásnak adták a kilincset. A megszokotthoz híven, a megyeiek, sőt szűkebb hazánk határain túlról is szép számmal érkeztek érdeklődők. A részvételt – szemmel láthatóan – senki sem bánta meg.

Az egyik kedvelt program, a Gastro Stand Up volt. Serényi Zsolt és Eszement kuktája ragadta magához a mikrofont és a fakanalat. Szükségtelen volt a várakozás, pár pillanat és ínycsiklandó illatok csábították az embereket a színpad elé. Persze, kóstoló is járt az ételből.

A gyomor után a szem is jól lakhatott

Sütő Enikő egy maroknyi manöken csapatot hozott magával. A szemtelenül fiatal modellek a Vértes Center üzleteinek őszi ruhakínálatát sorakoztatták fel – bemutatva az aktuális trendi darabokat.

A műsorvezető szerepét a televízióból is jól ismert Dombóvári Vanda töltötte be, aki pusztán a megjelenésével és lelkesítő „tolmácsolásával” tökéletesítette a Vértes Center rendezvénysorozatának őszi, hétvégi állomását. Nem is maradt más hátra, minthogy a házigazdák teljes megelégedettséggel nyugtázzák: igazi színes, kavalkád kerekedett a nap folyamán. Fellépő és vendég egyaránt túlórázott. Közös fotók, videók és autogramok garmadájával ért véget a szombat este.

Legközelebb, komolyabb hangulatú rendezvénynek ad otthont a megyeszékhely közkedvelt komplexuma. Tatabányai cégek részvételével állásbörzét tartanak az aulában pénteken.

Állati buli kerekedett a koncertekből

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a dallamok vitték el a prímet a rendevényen. Opitz Barbara, az X-Faktor tehetségkutató hatodik szériájának nyertese alapozta meg a hangulatot, amit Péter Srámek Jimmy örökzöldjeivel folytatott és az Animal Cannibals megkoronázott. A fiúk gyakorlott zenészekhez mérten jártak el és olyan hangulatot teremtettek, amibe még egy rögtönzött vonatozásra buzdítás is belefért. A „Budapest nyáron sokkal szabadabb” című dal tatabányai verziójára pedig minden kéz a magasba emelkedett.