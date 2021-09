Rudolf Péter édes dorogi emléke: Buzánszky Jenő mindig megálljt parancsolt

A Richter Gedeon Nyrt. jóvoltából a minap az Üvegtigrisből is ismert Rudolf Péterrel, a Vígszínház igazgatójával találkozhattak az érdeklődők a dorogi művelődési házban. A beszélgetés után levetítették a Nem tűntem el című filmet is, melyben a híres színész alakítja Richter Gedeont.

– Én úgy számoltam össze, hogy tizenkilenc díjad van – mutatta be Rudolf Pétert a közönségnek Szabó-Berghauer Zoltán, az intézmény vezetője, aki kicsivel több, mint egy órán át beszélgetett a vendégével. Rögtön szóba is került, hogy szeptember 11-én Dorogra érkezik a Richter Egészségváros, melynek Rudolf Péter a fővédnöke, a mostani találkozó pedig a hétvégi programsorozat felvezető eseménye.

Szabó-Berghauer Zoltán elsőként azt kérdezte, hogy hogyan lehet összehangolni a színészi, az igazgatói, a produceri és a fővédnöki munkát? Rudolf Péter azt válaszolta: irigykedve nézi azokat, akik születésüktől fogva tudják, hogy színészek lesznek, őt viszont több dolog, például az építészet is érdekli.

Saját bevallása szerint a Színház- és Filmművészeti Főiskolán nem csak a színészi, de a dramaturg és a többi szerepkörbe is belekóstolhatott. Úgy véli, ha elért egy pontot az életében, akkor tovább keresi a lehetőségeket és azt nézi, „mi lehet még a világból hátra.”

– Kicsit sokat nézem éjszakánként az Élet a fagypont alatt című sorozatot, amelyben azt láthatjuk, hogy hogyan próbál meg helyt állni néhány ember és egy család az északi sark­körön túl. Ez is gyanús, de remélem nem ez lesz a következő lépés számomra, ugyanakkor önmagában izgatnak, hogy hogyan lehet megoldani egy ilyen helyzetet – mondta.

Rudolf Péter a gyermeknevelésről is beszélt a jelenlévőknek: feleségével, Nagy-Kálózy Eszter színésznővel hamar megértették, ha egyiküknek éppen főpróba hete van, akkor a másik félnek kell egyszerre az anyai és az apai szerepet is betöltenie. Ugyanakkor kárpótlásként a nyarakat megpróbálták együtt eltölteni és a reggeliket ünnepnek tekintették, még gyertyát is gyújtottak.

Természetesen a Vígszínház is szóba került, melynek 1983-tól 1998-ig volt a tagja. Később a „keresés” miatt eltávolodott az intézménytől, de a sors végül visszavezette oda, ugyanis 2020-ban kinevezték igazgatónak, idén újabb ötéves megbízást kapott.

– Nagyon fűtött hely a színház, furcsa is lenne, ha nem az lenne. Nyilván csak megszállottan lehet csinálni – jelentette ki, majd arról is beszélt, hogy igazgatóként arra törekszik, hogy kollégáival együtt ritmust, kiszámíthatóságot szeretne vinni a kiszámíthatatlanságba.

Rudolf Péter egy dorogi emlékét is felidézte. Több mint harminc évvel ezelőtt, a színészválogatottal a Dorogi Öregfiúk ellen játszottak. Ő volt a jobb szélső, míg a vendéglátóknál Buzánszky Jenő, az Aranycsapat legendája játszott balhátvédként. Bár a korkülönbség miatt úgy vélte, hogy simán elviheti mellette a labdát, semmi esélye sem volt, majd miután Buzánszky Jenőt lecserélték, Rudolf Péter két gólt is szerzett.

– A londoni olimpián egy reggelinél meséltem el ezt neki, persze ő nem emlékezett rá – tette hozzá. Végül azt mondta, nagyon sokat tanult Richter Gedeontól, lenyűgözte a személyisége. Úgy gondolja, a vállalat rendezvényének fővédnökeként sokkal tudatosabb lett és az tetszik leginkább a programban, hogy szó szerint összejön a város lakossága és együtt tehetnek az egészségükért.