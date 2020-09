Rózsika néni nyolcvanon túl is verseket szaval a bokodi klubban

Nyolcvan éves is elmúlt már Vincze Sándorné Rózsika, de ennek ellenére is szívesen olvassa és adja elő a híres költők verseit a Bokodi Nyugdíjas Klubban.

Rímfaragással és köszöntésekkel egybekötött rendezvényen vannak túl a bokodi nyugdíjasok, hiszen a napokban tartották meg a szokásos havi klubnapjukat a művelődési házban. Vas Etel a Bokodi Nyugdíjas Klub elnökeként kezdheti meg a munkát, Dubnicz Jánosné és Presser Ferencné Erzsike vezetőségi tagok támogatása mellett. A 66 tagot számláló klub programjairól is szó esett, az összejövetel kulturális blokkja előtt.

Veinstödterné Ilike a túrák megszervezését vállalta, így beszámolt a csoport legutóbbi kirándulásáról, a környei tavi látogatásról. A tervek szerint a hónap végén a tatai Öreg-tó következik, ahol a szépkorúak szívesen eltöltenek egy csodás napot. Szóba került a séta és a kellemes hűsítő elfogyasztása is. De egy másik kirándulás is szót érdemelt. Felkerekedtek és a vadászházhoz kirándultak, a programra pedig szívesen láttak bárkit, nem volt kitétel a klubtagság. A szervezők számos programmal készültek, volt főzés, és a finom falatok elfogyasztása után játékokkal és kötetlen beszélgetésekkel folytatódott a program.

A rendezvény záró akkordjaként Vincze Sándorné Rózsika klubtag előadása következett, aki 80 évvel a háta mögött is imád verset olvasni és előadni. Többségében híres költők költeményeiből készült egy válogatással. A délután hangulatát emelte Kozma László is, akinek már több kiállítása is volt. Egyebek mellett nevéhez fűződnek a vadászházi és betlehemi figurák faragványai, amik megtekinthetőek voltak a helyszínen is. László kemény fába vágta fejszéjét és vidám verseket is „farag”. Az érdeklődők jókat nevettek a felolvasott szösszenetein. A klubtagok minden hónap első hétfőjén találkoznak egymással, ahova rendszerint valamilyen érdekes témával készülnek.

