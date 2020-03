Rózsaszín biciklikkel díszítenék fel Tatát

Rózsaszínre festett kerékpárokkal szeretnék díszíteni Tata városát a Giro d’ Italia kerékpárverseny idejére.

A cél érdekében Tata Város Önkormányzata leselejtezett, használaton kívüli, régi kerékpárok gyűjtését szervezi. Az első darabok már meg is érkeztek a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. telephelyére, ahol már el is kezdték a biciklik festését. Tompa Andor, a tatai önkormányzat megbízott sportreferense elmondta, hogy ezek a rózsaszín kerékpárok hamarosan ki is kerülnek a város több jellegzetes pontjára.